Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники

|20 февраля 2020
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На заседании постоянных депутатских комиссий 14 февраля рассматривался конфликтный вопрос о передаче техники из КАТП коммунальному предприятию «Благоустрій».
Изначально его хотели провести решением исполкома. Но, поскольку история вышла достаточно резонансной, городские власти озвучили ее на сессии. Оттуда она перекочевала на рассмотрение комиссий.
Коротко суть дилеммы состоит в том, что городская власть считает, что КАТП нерационально использует технику, купленную на средства местного бюджета. Поэтому УЖКХ вынесло предложение передать ее на баланс «Благоустрію». Соответственно, руководство КАТП с такой постановкой вопроса не согласно.
На комиссии начальник УЖКХ Владимир Башкаев предоставил данные о том, сколько техника работала в процентном отношении. Выяснилось, что на протяжении 2019 года из двух «Фотонов» один был задействован на 79%, другой - на 43%. Экскаваторы-погрузчики работали 58,4% и 55,2%. Фронтальный погрузчик из 250 рабочих дней простаивал 205. Коэффициент его работы составил 18%.
- У нас складывается ситуация, когда КАТП не занимается своими прямыми обязанностями - уборкой мусора, - а лишь служит передаточной базой, сдавая в аренду коммунальную технику и зарабатывая на этом деньги, - считает городской голова Вадим Лях.
Эти заявления мэр снова-таки подкрепляет цифрами. Так, из 146-ти и 112 дней, когда работали экскаваторы, 72 и 61 день соответственно они трудились на стороне, будучи в аренде. «Фотоны» работали не на город 79 дней из 197 и 56 дней из 143. Фронтальный погрузчик из 45 дней, которые он проработал в прошлом году, 21 был в аренде.
Обсуждение вышло достаточно бурным. Закончилось оно тем, что градоначальник волевым решением решил передать три единицы техники «Благоустрію». В это число вошли «Фотон», фронтальный погрузчик и экскаватор. Таким образом, у КАТП останется две единицы.
- Предлагают собраться в мае и сравнить, где техника оказалась нужнее и была задействована более плотно, - сказал мэр.
Кроме того, Вадим Лях пообещал объявить выговор директору КАТП Константину Водопьянову за несвоевременно поданные сведения о работе техники. В свою очередь, директор предприятия озвучил намерение «обратиться к адвокатам», если выговор ему действительно объявят.
Добавим, что вынести вопрос о передаче техники на сессиию депутаты не смогли. Для голосования в конце заседания не хватило кворума.
Заседание комиссии оказалось длинным. Не все дождались ее окончания. Когда обсуждение зашло на третий круг, мероприятие покинул городской голова. Позже нашлись другие дела и у некоторых депутатов. Поэтому воочию, то, что случилось дальше, видели не все.
Под занавес неожиданно на авансцене появились новые лица. В малый зал заседания зашла экс-мэр Славянска Неля Штепа, находящаяся под следствием. Она заняла место рядом с председателем бюджетной комиссии Николаем Адейкиным и объяснила, что приехала «спасать КАТП». А по сути, рассказать депутатам, какие решения считает правильными, а какие - нет.
- Я приехала из Звановки. Потому что посмотрела трансляцию, и не выдержала. Не разрушайте то, что мы создавали. Это я вам, как бывший и будущий мэр говорю, - заявила она.
Некоторые стали поспешно покидать помещение. «Костик», как обратилась экс-градоначальница к Водопьянову, пытался улыбаться. Лях, ушедший намного раньше, не слышал, как его предшественница призывала присутствующих: «Хватит лизать *опу неправильному мэру…»
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На заседании постоянных депутатских комиссий 14 февраля рассматривался конфликтный вопрос о передаче техники из КАТП коммунальному предприятию «Благоустрій».