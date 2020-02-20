Ливневки в центре не справляются с подтоплением

Зима, на несколько дней вступив в свои права, превратила центр Славянска в остров.

Почему большие перекрестки после таяния снега становятся труднопроходимыми, на пресс-конференции 18 февраля объяснил директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев.

По его словам, предприятие восстановило даже те ливневки, которые были ранее утрачены в процессе ремонтов дорог. При необходимости ливневые канализации расчищают дважды в неделю. Но проблему подтопления центра города это не решает.

- От кинотеатра «Сапфир» до площади всего две ливневки. Этого количества недостаточно, чтобы после таяния снега и сильных дождей два больших перекрестка - возле ул. Торговой и ул. Центральной - оставались сухими, - признает директор «Водопонижения».

В свою очередь, городской голова Вадим Лях рассказал, что уже разработан проект модернизации ливневой канализации в центре города, включая КНС №1. Он позволит избавиться от неприятного запаха на ул. Шевченко и решит проблему подтопления. Цена вопроса составляет 18 млн грн. Поскольку самостоятельно город эту сумму не потянет, приходится подавать проект на различные конкурсы. Пока, надо понимать, он «не выстрелил».