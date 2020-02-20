|20 февраля 2020
|Просмотров: 39
|
Зима, на несколько дней вступив в свои права, превратила центр Славянска в остров.
Почему большие перекрестки после таяния снега становятся труднопроходимыми, на пресс-конференции 18 февраля объяснил директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев.
По его словам, предприятие восстановило даже те ливневки, которые были ранее утрачены в процессе ремонтов дорог. При необходимости ливневые канализации расчищают дважды в неделю. Но проблему подтопления центра города это не решает.
- От кинотеатра «Сапфир» до площади всего две ливневки. Этого количества недостаточно, чтобы после таяния снега и сильных дождей два больших перекрестка - возле ул. Торговой и ул. Центральной - оставались сухими, - признает директор «Водопонижения».
В свою очередь, городской голова Вадим Лях рассказал, что уже разработан проект модернизации ливневой канализации в центре города, включая КНС №1. Он позволит избавиться от неприятного запаха на ул. Шевченко и решит проблему подтопления. Цена вопроса составляет 18 млн грн. Поскольку самостоятельно город эту сумму не потянет, приходится подавать проект на различные конкурсы. Пока, надо понимать, он «не выстрелил».
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
— 20 февраля 2020 —
В Славянске создана инициативная группа граждан, готовых патрулировать территорию Славкурорта, чтобы не допустить его окончательного уничтожения. Об этом стало известно 14 февраля на заседании депутатской комиссии.
— 20 февраля 2020 —
В исполкоме начала работу комиссия по распределению 10 квартир, приобретенных в 2019 году для временно перемещенных лиц. На сегодняшний день заявления на получение жилья подали 25 семей. Пятерым уже отказали.
— 20 февраля 2020 —
Скорое открытие «Прозрачного офиса», куда переберется УСЗН, требует от города решения дополнительных проблем. Одна из них - транспортная.
— 20 февраля 2020 —
После переезда управления соцзащиты в «Прозрачный офис» на ул. Батюка, 40 освободиться достаточно большое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома. Как его планируется использовать, город решает на протяжении нескольких месяцев.
Приветствую, гость! Вход
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Ливневки в центре не справляются с подтоплением»
Зима, на несколько дней вступив в свои права, превратила центр Славянска в остров.