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Фотофакт

Собирательный образ

Что откроют в помещении УСЗН

Светлана Вьюниченко
20 февраля 2020 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

После переезда управления соцзащиты в «Прозрачный офис» на ул. Батюка, 40 освободиться достаточно большое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома. Как его планируется использовать, город решает на протяжении нескольких месяцев.

Изначально здесь хотели оставить филиал УСЗН для нужд самого густонаселенного спального микрорайона. Однако это решение не нашло поддержки. И освобождающиеся квадратные метры пообещали переоборудовать под филиал музыкальной школы. Такая идея, как и следовало ожидать, не нашла поддержки у жителей пятиэтажного дома, в котором расположено управление.

По словам мэра, музыкальной школы здесь точно не будет. На сегодня город рассматривает два основных варианта: офтальмологическое отделение городской больницы и фонд соцстрахования. 

Что касается офтальмологии, по словам Вадима Ляха, есть ряд сложностей со стороны СЭС. Скорее всего, глазное отделение переведут в отремонтированную железнодорожную больницу. Поэтому, надо понимать, у фонда соцстраха шансов больше.

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Комментарии к статье «Что откроют в помещении УСЗН»

После переезда управления соцзащиты в «Прозрачный офис» на ул. Батюка, 40 освободиться достаточно большое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома. Как его планируется использовать, город решает на протяжении нескольких месяцев.

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