Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»

|20 февраля 2020
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Скорое открытие «Прозрачного офиса», куда переберется УСЗН, требует от города решения дополнительных проблем. Одна из них - транспортная.
На данный момент управление соцзащиты находится в мкр-не Артема, подъезд к нему обеспечивает удачная транспортная развязка. В будущем от остановки «Центральный рынок» до здания «Прозрачного офиса» посетителям придется идти порядка 200 м. Путь от остановки «Сквер «Мечта» составит уже около 600 метров. От «СКНАУ» идти придется около километра.
Начальник транспортного отдела Римма Макиенко рассказала, что практически со всех микрорайонов города добраться до «Прозрачного офиса» можно без пересадки. Исключение составляют маршруты от ул. Целинной, БЗС, станции Славкурорт, Кирпичного и Восточного. В их отношении возможны изменения.
- Скорее всего, мы изменим не маршрут полностью, а движения некоторых рейсов. Например, пара рейсов утром и после обеда пойдут по такому пути: Барвинковская-Васильевская-Шелковичная-Торговая-Банковская. Это поможет людям добраться в управление соцзащиты, - объясняет начальник отдела.
Менять рейс полностью городские власти считают нецелесообразным, поскольку услугами «Прозрачного офиса» человек пользуется далеко не каждый день. А вот на работу люди ездят ежедневно.
По мнению градоначальника, передислокация УСЗН не принесет жителям города особых проблем. Однако читатели «ТВ плюс» уже сейчас высказывают опасения, что доехать до управления станет сложнее. Во-первых, троллейбусы. которыми пенсионеры и льготные категории граждан пользуются бесплатно, до остановки «Центральный рынок» не ходят. А пройти от «СКНАУ» 900 метров могут далеко не все пожилые горожане.
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Скорое открытие «Прозрачного офиса», куда переберется УСЗН, требует от города решения дополнительных проблем. Одна из них - транспортная.