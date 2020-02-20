В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

В исполкоме начала работу комиссия по распределению 10 квартир, приобретенных в 2019 году для временно перемещенных лиц. На сегодняшний день заявления на получение жилья подали 25 семей. Пятерым уже отказали.

Определяться получатели квартир будут по социальному статусу, а точнее, по количеству баллов, которые ему соответствуют. Таблица с такими данными содержится в постановлении Кабмина №582. В ней учтены множество критериев: наличие в семье пенсионера, родственника с инвалидностью, нетрудоспособного или частично трудоспособного лица и прочее. Каждая категория добавляет баллы, сумма которых и должна показать, попадает ли семья в число "счастливцев".

На практике все оказалось намного сложнее. Второе заседание комиссии состоялось 17 февраля. Оно было посвящено спорным вопросам, возникшим при изучении поданных переселенцами документов. Больше всего сомнений породила сфера медицины - инвалидность, трудоспособность и т.д. Чтобы разобраться в теме, на следующее заседание решили пригласить специалиста горздрава. Еще один аспект - место проживания заявителя. Ведь не исключен вариант, что на получение квартир в Славянске претендуют люди, большую часть времени живущие на временно оккупированных территориях и приезжающие сюда, чтобы оформить пенсию или социальную помощь. Проверить это можно через запрос в Госпогранслужбу. Однако законных оснований отказать таким людям в постановке на учет нет.

Уже сейчас можно предположить, что развязка этого процесса, может оказаться скандальной. Ведь претендентов, по состоянию на сегодня, вдвое больше, чем конкурсных призов. Ввиду этого в состав комиссии включен представитель юридического управления, которому, возможно, придется отстаивать решение органа в судах.

При этом завершить процедуру распределения квартир планируется как можно скорее. Ведь сейчас квартиры накапливают коммунальные долги. Погасит ли их город, "повесят" ли их на новых жильцов, или вопрос решится как-то иначе, пока неизвестно.