В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

|20 февраля 2020
|Просмотров: 39
|
В исполкоме начала работу комиссия по распределению 10 квартир, приобретенных в 2019 году для временно перемещенных лиц. На сегодняшний день заявления на получение жилья подали 25 семей. Пятерым уже отказали.
Определяться получатели квартир будут по социальному статусу, а точнее, по количеству баллов, которые ему соответствуют. Таблица с такими данными содержится в постановлении Кабмина №582. В ней учтены множество критериев: наличие в семье пенсионера, родственника с инвалидностью, нетрудоспособного или частично трудоспособного лица и прочее. Каждая категория добавляет баллы, сумма которых и должна показать, попадает ли семья в число "счастливцев".
На практике все оказалось намного сложнее. Второе заседание комиссии состоялось 17 февраля. Оно было посвящено спорным вопросам, возникшим при изучении поданных переселенцами документов. Больше всего сомнений породила сфера медицины - инвалидность, трудоспособность и т.д. Чтобы разобраться в теме, на следующее заседание решили пригласить специалиста горздрава. Еще один аспект - место проживания заявителя. Ведь не исключен вариант, что на получение квартир в Славянске претендуют люди, большую часть времени живущие на временно оккупированных территориях и приезжающие сюда, чтобы оформить пенсию или социальную помощь. Проверить это можно через запрос в Госпогранслужбу. Однако законных оснований отказать таким людям в постановке на учет нет.
Уже сейчас можно предположить, что развязка этого процесса, может оказаться скандальной. Ведь претендентов, по состоянию на сегодня, вдвое больше, чем конкурсных призов. Ввиду этого в состав комиссии включен представитель юридического управления, которому, возможно, придется отстаивать решение органа в судах.
При этом завершить процедуру распределения квартир планируется как можно скорее. Ведь сейчас квартиры накапливают коммунальные долги. Погасит ли их город, "повесят" ли их на новых жильцов, или вопрос решится как-то иначе, пока неизвестно.
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
— 20 февраля 2020 —
В Славянске создана инициативная группа граждан, готовых патрулировать территорию Славкурорта, чтобы не допустить его окончательного уничтожения. Об этом стало известно 14 февраля на заседании депутатской комиссии.
— 20 февраля 2020 —
Скорое открытие «Прозрачного офиса», куда переберется УСЗН, требует от города решения дополнительных проблем. Одна из них - транспортная.
— 20 февраля 2020 —
После переезда управления соцзащиты в «Прозрачный офис» на ул. Батюка, 40 освободиться достаточно большое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома. Как его планируется использовать, город решает на протяжении нескольких месяцев.
— 20 февраля 2020 —
Зима, на несколько дней вступив в свои права, превратила центр Славянска в остров.
Приветствую, гость! Вход
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев»
В исполкоме начала работу комиссия по распределению 10 квартир, приобретенных в 2019 году для временно перемещенных лиц. На сегодняшний день заявления на получение жилья подали 25 семей. Пятерым уже отказали.