Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

|20 февраля 2020
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В Славянске создана инициативная группа граждан, готовых патрулировать территорию Славкурорта, чтобы не допустить его окончательного уничтожения. Об этом стало известно 14 февраля на заседании депутатской комиссии.
Напомним, что в начале месяца городской голова Вадим Лях заявил о том, что «Укрпрофздравница» готова передать целостный комплекс «Славянский курорт» городу. Более того, местные власти уже определились с кандидатурой, которая возглавит СКРЦ. Мэр рассказал, что будет предлагать на эту должность Лилию Золочевскую.
В то же время неоднократно подчеркивалось, что окончательного юридического решения по передаче пока нет. И даже если оно появится, сам процесс займет не менее полугода.
Тем временем, 10 февраля, ЧАО «Укрпрофздравница» озвучила информацию о том, кто на данном этапе будет исполнять обязанности генерального директора курорта. Этим человеком оказался Валерий Токарев.
Жители микрорайона восприняли новость негативно. По их словам, именно с Токаревым связано вырезание металла на территории СКРЦ. Люди предлагают помощь правоохранителям в патрулировании и требуют заменить руководителя «Славянского курорта».
Местные власти пообещали в ближайшее время собрать круглый стол с силовиками, чтобы решить проблему «хотя бы в какой-то степени». Поскольку действовать решительно до передачи город не имеет права.
Присутствовавший на заседании экс-мэр Славянска Анатолий Левит, посоветовал не зацикливаться «на кирпичах и трубах».
- Это все жалко и печально, но подлежит восстановлению. Главное - сберечь лечебный потенциал курорта, его воду и грязи, - считает он.
Тем временем руководитель Славянской гидрогеологической станции Игорь Кобыльников утверждает, что минеральную воду город уже потерял.
- Западно-Славянское месторождение, которое по своим показателям считалось лучше миргородского, уже утрачено. Эта вода помогала при сахарном диабете. На территории Украины ей не было равных. Сейчас нужно сохранить грязи. Это сложно, но пока еще можно, - говорит он.
Отметим, что именно гидрологическая станция имела лицензию на добычу целебной грязи и рапы. Сейчас ее действие приостановлено.
По словам Кобыльникова, с 2014 года наблюдение за гидрологическим режимом озера Репное не ведется. Не ведется также и добыча грязи. «Все, что можно было украсть металлического - украдено», - говорит он.
Репное и Слепное озера - карстового происхождения, вода в них проточная. Но сегодня карстовые воронки, без которых невозможно образование грязи, заилились. Что будет дальше, зависит от того, как скоро у Славкурорта появится рациональный хозяин.
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• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
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• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
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• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
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В Славянске создана инициативная группа граждан, готовых патрулировать территорию Славкурорта, чтобы не допустить его окончательного уничтожения. Об этом стало известно 14 февраля на заседании депутатской комиссии.