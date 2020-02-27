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Парковочный коллапс

Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»

Светлана Вьюниченко
27 февраля 2020 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Начальник УСЗН Елена Алехина и мэр Славянска Вадим Лях объясняют, что офис готов, но без мебели переезд туда невозможен.

На вторник, 3 марта, намечен совместный круглый стол по ситуации на Славянском курорте. В нем примут участие городские власти, местные депутаты, общественники, представители правоохранительных органов.

Однако, по словам Вадима Ляха, вопрос передачи курорта города стал у него вызывать опасения. 

- Меня смущает нынешнее положение вещей. Все пока зависло на уровне Киева. Никакого движения нет, - говорит градоначальник.

Добавим, что «Укрпрофздравница» отклонила кандидатуру директора предприятия, предложенную городом. 

В стадии ожидания сейчас находится и открытие «Прозрачного офиса». Ремонт в помещении окончен. Но тендер на поставку мебели и оборудования будет играть заново. Предложения прошлых участников не удовлетворили заказчика - USAID. 

По прикидкам мэра, на новый тендер понадобится месяц. Плюс пара недель на доставку и установку. Значит, раньше апреля офис открыт не будет.

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Комментарии к статье «Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»»

На вторник, 3 марта, намечен совместный круглый стол по ситуации на Славянском курорте. В нем примут участие городские власти, местные депутаты, общественники, представители правоохранительных органов.

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