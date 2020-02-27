|27 февраля 2020
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На вторник, 3 марта, намечен совместный круглый стол по ситуации на Славянском курорте. В нем примут участие городские власти, местные депутаты, общественники, представители правоохранительных органов.
Однако, по словам Вадима Ляха, вопрос передачи курорта города стал у него вызывать опасения.
- Меня смущает нынешнее положение вещей. Все пока зависло на уровне Киева. Никакого движения нет, - говорит градоначальник.
Добавим, что «Укрпрофздравница» отклонила кандидатуру директора предприятия, предложенную городом.
В стадии ожидания сейчас находится и открытие «Прозрачного офиса». Ремонт в помещении окончен. Но тендер на поставку мебели и оборудования будет играть заново. Предложения прошлых участников не удовлетворили заказчика - USAID.
По прикидкам мэра, на новый тендер понадобится месяц. Плюс пара недель на доставку и установку. Значит, раньше апреля офис открыт не будет.
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27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
• На Семеновке снова нашли мину
• На поиски утонувшего рыбака ушли сутки
• Мужчина погиб в собственной квартире
• Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому
• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
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На вторник, 3 марта, намечен совместный круглый стол по ситуации на Славянском курорте. В нем примут участие городские власти, местные депутаты, общественники, представители правоохранительных органов.