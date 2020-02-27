Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»

На вторник, 3 марта, намечен совместный круглый стол по ситуации на Славянском курорте. В нем примут участие городские власти, местные депутаты, общественники, представители правоохранительных органов.

Однако, по словам Вадима Ляха, вопрос передачи курорта города стал у него вызывать опасения.

- Меня смущает нынешнее положение вещей. Все пока зависло на уровне Киева. Никакого движения нет, - говорит градоначальник.

Добавим, что «Укрпрофздравница» отклонила кандидатуру директора предприятия, предложенную городом.

В стадии ожидания сейчас находится и открытие «Прозрачного офиса». Ремонт в помещении окончен. Но тендер на поставку мебели и оборудования будет играть заново. Предложения прошлых участников не удовлетворили заказчика - USAID.

По прикидкам мэра, на новый тендер понадобится месяц. Плюс пара недель на доставку и установку. Значит, раньше апреля офис открыт не будет.