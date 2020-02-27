Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше

Реконструкция стадиона им. Юрия Скиданова и вторая очередь ремонта роддома в Славянске стартуют раньше намеченного срока.

В этом году Госфонд регионального развития выделил средства на реализацию проектов раньше чем обычно. По словам губернатора Павла Кириленко в город они зайдут в апреле, а не в начале июня, как всегда.

Сложившуюся ситуацию городской голова Вадим Лях назвал беспрецедентной. Она потребовала принятия быстрых решений от депкорпуса. Поскольку ГФРР выделяет деньги на условиях софинансирования, местный бюджет должен вложить в проекты около 4 млн грн.

Внеочередная сессия городского совета, состоявшаяся 25 февраля, выделила необходимую сумму. 1,7 млн из нее пойдут на реконструкцию стадиона. 2,4 млн направят на роддом.

Деньги перераспределили из той суммы, которую удалось сэкономить на отоплении школ. Часть средств забрали из программы по покупке электротранспорта.

Начальник финансового управления Игорь Ковалев объяснил, что это временная мера. На мартовской сессии деньги «на троллейбусы» возвратят. Их вновь перераспределят из суммы, отложенной на капремонт ул. Батюка. По словам мэра, сначала там будут делать зеленую зону и автопарковку. До ремонта дороги дело дойдет не ранее конца мая. А к тому времени местный бюджет «положит всю сумму обратно».