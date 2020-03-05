Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны

|5 марта 2020
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В сравнении с прошлыми «баталиями», состоявшаяся 4 марта 80-я сессия Славянского городского совета прошла почти гладко, без скрытого саботажа, взаимных упреков и публичных заявлений. Дополнительного обсуждения потребовали лишь несколько пунктов повестки дня.
Первый час заседания был посвящен отчетам силовых структур о работе в 2019 году. К представителю патрульной полиции возникли вопросы по поводу проезда через город «тяжелого» грузового автотранспорта. При углублении в тему всплыла информация, что в Славянске до сих пор не разработана схема организации движения грузовиков, хотя вопрос задавался не о количестве запрещающих знаков, а о контроле на территории города. Чтобы прояснить ситуацию, депутаты решили отдельно заслушать сотрудников транспортной полиции по безопасности дорожного движения, в чьей компетенции находится данный вопрос.
Славянский отдел полиции попросили дополнительно предоставить информацию о влиянии на статистику преступности запрета на продажу алкоголя в ночное время. Это дало бы возможность понять, имеет ли такая норма смысл. Со своей стороны, представитель подразделения обратил внимание депкорпуса на то, что горсовет не выделяет деньги на программу «Правопорядок». В то время как в местный бюджет областной главк перечислил около 6 млн. грн. Реагируя на намек, Вадим Лях напомнил, что город потратил 300 тыс. грн на ремонт отделения полиции в мкр-не Черевковка, а кроме того, готовиться реализовывать муниципальную программу «Стоп наркотик».
К главному прокурору города вопросов у сессии не возникло. Однако таковые оказались у Владимира Шилова к городскому руководству. В частности, он сообщил, что по представлению ГСЧС прокуратура вынуждена обратиться в суд с требованием закрыть ряд объектов образовательной сферы из-за отсутствия в них систем противопожарной сигнализации. Из последующих пояснений мэра стало ясно, что на разработку проектно-сметной документации по оснащению такими системами школ и садиков выделено 600 тыс. грн. Деньги на закупку оборудования и монтаж планируется выделить на майской сессии.
Перед началом сессии на центральной площади появились два автомобиля мобильной станции мониторинга атмосферного воздуха. Выяснилось, что пригласил специалистов городской голова, основываясь на отказе депутатов оплачивать услуги областной структуры. Ознакомившись с работой лабораторий, депутаты свое решение изменили, признав, что для оперативной реакции на жалобы жителей лаборатория может быть полезной. Что касается показателей, то воздух в центре города оказался чистым, правда, с превышенным содержания пыли. Такие же данные, кстати, фиксирую датчики, установленные в декабре прошлого года за счет привлеченных общественниками средств.
Исходя из этого прозвучало предложение разработать механизм снижения «запыленности». Будет ли это делаться поливочными машинами или другими средствами, разберутся позже.
Такое же «полурешение» получилось и по поводу борьбы с амброзией, на которую в этом году выделяются 600 тыс. грн. Как показал опыт прошлого года, обработка карантинных растений химикатами ожидаемых результатов не принесла, но почему так случилось, ответа никто не дал. В этом году, возможно, УЖКХ решит не опрыскивать, а косить амброзию.
Отдельной строкой поговорили о клещах, сезон которых уже на подходе. Борьбу с ними решено сосредоточить в сквере «Мечта», в посадке мкр-на Лесной и в центральном городском парке. С подачи мэра в этот список включили парковую зону Славкурорта. Общий объем запланированных на эти мероприятия средств – 100 тыс. грн.
Некоторая полемика завязалась среди депутатов при утверждении новой редакции Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Славянска». Из нее убрали норму, согласно которой, для получения этого статуса человек должен быть уроженцем города. Достаточно радикальное предложение внес депутат Дмитрий Кочуков, заявивший, что термин «гражданин» является атавизмом советской идеологии и его нужно заменить на «житель». Идею депутата коллеги не поддержали.
Зато они согласились изменить график подачи кандидатур на получение звания, увеличив его на 3 месяца. Отныне подавать кандидатуры можно будет не с января по июль текущего года, а с октября года предыдущего. Поскольку вопрос оказался непринципиальным, возражений у депутатского корпуса не возникло.
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• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
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Комментарии к статье «Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны»
В сравнении с прошлыми «баталиями», состоявшаяся 4 марта 80-я сессия Славянского городского совета прошла почти гладко, без скрытого саботажа, взаимных упреков и публичных заявлений. Дополнительного обсуждения потребовали лишь несколько пунктов повестки дня.