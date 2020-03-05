Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой

|5 марта 2020
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В последнее время по стране прокатилась волна слухов о закрытии противотуберкулезных диспансеров. Такое заведение имеется и в Славянске. На данный момент оно является отдельным подразделением областного диспансера, расположенного в Краматорске. Финансирование медучреждения идет из областного бюджета.
- Все случаи оптимизации связаны с недостатком финансирования, - объясняет городской голова Славянска. - Если у нас вопрос будет поставлен таким образом, город возьмет обеспечение диспансера на себя.
Кроме того, в скором времени местной казне за свой счет придется содержать и брошенных новорожденных малышей, которых помещают в детскую больницу. В программе Нацслужбы здоровья средств на эту статью расходов не предусмотрено.
- Не может быть и речи, чтобы город оставил этих детей без средств. Если мы собачкам и кошечкам помогаем, то малышам, попавшим в беду, - тем более, - говорит мэр.
В связи с пертурбациями, проходящими в медицинской сфере города, неравнодушные славянцы решили озвучить свои предложения по поводу расположения лечебных учреждений.
Так, читатели «ТВ плюс» вспомнили, что в советские годы в здании, где сейчас располагается поликлиника (АИЗ) и амбулатория №1, находилась больница. По мнению горожан, было бы рационально и теперь перевести туда отделения горбольницы №1 и больницы, расположенной в мкр-не Машмет.
«Здание имеет лифт, большую площадь. Оно изначально строилось, как медучреждение. Поэтому особенно менять ничего не придется. Следует учитывать и удобное расположение с хорошей транспортной развязкой», - говорят активисты.
Однако местные власти идею не поддержали. По мнению заместителя мэра Юрия Подлесного, новый проект потребовал бы слишком много средств и времени. Если начать его реализовывать, можно не получить лицензию от Нацслужбы здоровья на оказание вторичной медпомощи.
Городской голова, в свою очередь, отметил, что население Славянска постоянно сокращается. Поэтому большое здание под больницу городу просто не нужно.
Интересно. что это заявление идет в разрез с намерениями местной власти построить новый корпус на территории городской клинической больницы.
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В последнее время по стране прокатилась волна слухов о закрытии противотуберкулезных диспансеров. Такое заведение имеется и в Славянске. На данный момент оно является отдельным подразделением областного диспансера, расположенного в Краматорске. Финансирование медучреждения идет из областного бюджета.