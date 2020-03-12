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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске

Павел Коротенко
12 марта 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Для срочного приобретения мусорных контейнеров депутаты сняли деньги с проекта строительства компостного центра.

Донецкая облгосадминистрация пересмотрела решение по строительству на территории Славянска мусороперегрузочной станции. Теперь объект хотят разместить на землях Райгородокского поселкового совета.

Напомним, что создание на Донетчине сети мусороперегрузочных станций является фрагментом утвержденной ДонОГА стратегии обращения с ТБО. Первоначально планировалось, что один из таких объектов построят в Славянске, на территории бывшего завода "Химпром". Однако после того, как жители прилегающего микрорайона подвергли идею обструкции, вопрос с месторасположением станции завис в воздухе. 

Недавно стало известно, что согласие разместить "мусороперегрузку" на своей территории дали депутаты Райгородокского поссовета. Как заверил глава областного департамента экологии Сергей Натрус, строительство начнется уже в этом году. 

После ввода станции в эксплуатацию ТБО из Славянска будут возить именно туда, а не в Краматорск. По словам городских чиновников, за счет уменьшения транспортного "плеча", расходы на вывоз мусора снизятся. Если бы станцию построили на Химпроме, это стало бы еще дешевле, но данный аргумент местное население не переубедил. 

Работать с перегрузочной станцией город будет по договору. Его от Славянска заключит предприятие, осуществляющее вывоз мусора. На сегодняшний день эту функцию выполняет КАТП. Но скоро пройдет новый конкурс, и его теоретически может сменить другой субъект хозяйствования.

Стоит отметить, что на мусороперегрузочной станции будет предусмотрена первичная сортировка твердых отходов - то, о чем уже немало говорилось в Славянске. Впрочем, наладив у себя раздельный сбор мусора, как это предполагает областная стратегия, любой город сможет отделять вторсырье для переработки, а на станцию отправлять только "неликвид". Дело может оказаться прибыльным, однако сейчас Славянск к этому не готов, и речь в коридорах власти идет только о срочном пополнении коммунального парка мусорных контейнеров. Частный бизнес взять на себя раздельный сбор ТБО в масштабах города тоже пока не спешит. Но тема остается актуальной.

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Комментарии к статье «Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске»

Донецкая облгосадминистрация пересмотрела решение по строительству на территории Славянска мусороперегрузочной станции. Теперь объект хотят разместить на землях Райгородокского поселкового совета.

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