Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет

В начале марта на официальном сайте горсовета была зарегистрирована петиция о ремонте дороге на ул. О. Тихого от поселка Мандрычино до пл. Мира на Черевковке.

Автор обращения также указывает на необходимость замены бордюров и оборудования ливневой канализации.

Как рассказал городской голова, ремонт магистрали от въезда в город со стороны Краматорска до Черевковки потребует около 125 млн грн. Таких денег в городском бюджет нет. Кроме того, поскольку дорога имеет областное подчинение, ремонтировать ее должна государственная или областная казна.

- Но улица находится в ужасном состоянии. Проект на ее ремонт есть уже давно. Сейчас мы откорректировали его и вновь обратились в область, чтобы выделили средства хотя бы на самые проблемные участки. На всю сумму мы даже не претендуем, - говорит Вадим Лях.

Последует ли реакция областных чиновников, покажет ближайшее время.