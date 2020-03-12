Горбольницу №1 закрывают на ремонт

Реконструкция городской больницы №1, о которой говорили много лет, наконец стала реальностью.

Как рассказал городской голова Славянска Вадим Лях, 16 марта в здание заходят подрядчики. Последним рабочим днем лечебного учреждения в старых стенах станет пятница, 13 марта.

Деньги на реализацию проекта выделил Европейский инвестиционный банк. Ремонтные работы будет проводить фирма, занимавшаяся реконструкцией амбулатории №2 в мкр-не Артема. По словам городских властей, претензий к этому подрядчику у них нет. Ожидается, что ремонт завершится в ноябре нынешнего года. За это время, по словам начальника отдела здравоохранения Елены Джим, здесь полностью заменят коммуникации, кровлю, утеплят здание, пристроят лифт.

Главный вопрос, волнующий горожан, - куда переедут отделения лечебного учреждения? Вадим Лях рассказал, что палата интенсивной терапии, ранее размещавшаяся в горбольнице №1, с 1 марта работает в кардиологии городской клинической больницы. Здесь она останется и после ремонта.

- Терапевтическое отделение временно переедет в больницу на Машмете. Офтальмологии и тамошней терапии придется потесниться. 30 коек неврологического отделения откроются в лор-отделении железнодорожной больницы. Отоларингологии пока придется больше работать в режиме дневного стационара - насколько это возможно, - объясняет Елена Джим.

По ее словам, это временные меры. И остается только надеяться, что ремонт завершится в срок.

Добавим также, что с апреля начнутся ремонтные работы на 1-3 этажах роддома. Их также планируют завершить до конца текущего года. Это медучреждение обещают не закрывать.