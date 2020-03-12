Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного

В начале марта городской голова Славянска Вадим Лях провел встречу с жителями поселка Мирный, который по перспективному плану должен войти в состав Славянской ОТГ. Мероприятие проходило в поселковом доме культуры. На него собрались несколько десятков человек.

Разговор начал славянский градоначальник. Он сразу заверил, что после присоединения Мирного к городу жить люди хуже не будут. Напротив, это позволит поселку рассчитывать на городской бюджет и развиваться в рамках реализуемых в Славянске местных и государственных программ.

Опасения аудитории о закрытии социальных объектов - школы, амбулатории, клуба и т.д. - Вадим Лях опроверг. Однако функции администрирования этих учреждений, добавил мэр, перейдут к городскому аппарату власти. Для Мирного это тоже пойдет на пользу, так как сократятся расходы на содержание поселковых чиновников.

Беспокойство жителей вызывал вопрос оформления различных справок для получения соцпомощи. Сейчас это можно сделать в поселке. После присоединения якобы придется ездить в Славянск. Дорога при этом обойдется не менее 16 грн. Для многих льготных категорий это существенная сумма.

Но мэр заверил, что ездить никуда не придется. В поселок по согласованному графику будет приезжать мобильный офис ЦПАУ. Вызвать специалистов центра оказания админуслуг можно будет и по индивидуальной заявке.

Самым сильным аргументом за присоединение к городу стала информация о готовности КП "Славгорводоканал" взять на баланс поселковые сети водоснабжения и водоотведения. По словам Вадима Ляха, данная процедура уже стартовала. При этом безотлагательной замены изношенных труб он не обещал, честно признавшись, что в городе это тоже является проблемой, на решение которой денег в местном бюджете нет.

На протяжении встречи мэр Славянска несколько раз подчеркивал, что, если бы к тому не обязывал закон о децентрализации, город предпочел бы остаться отдельной административной единицей - без Мирного, Андреевки и Былбасовки.

Когда встреча перешла в формат "вопрос - ответ", посельчане заговорили о местных коммунальных проблемах: мусоре, освещении, дорогах. Как и в случае с водоснабжением, Вадим Лях отвечал, что эти проблемы займут свое место среди общегородских, и будут решаться по мере возможности и на общих основаниях. Ответ аудиторию вряд ли удовлетворил. Но избежать децентрализации поселку все рано не удастся, поэтому людям пришлось удовольствоваться обещанной формулой "хуже не будет".