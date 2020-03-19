Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Ремонт в городской больнице №1, расположенной на ул. Васильевской, временно отложен. В здании в случае необходимости разместится госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Об этом стало известно на пресс-брифинге по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас медучреждение стоит пустое. Но теоретически здесь планируют оборудовать обсервацию на 120 койко-мест. Насколько целесообразно делать это в центре города, на комиссии не обсуждалось.

Еще один госпиталь планируют развернуть в ЦРБ Николаевки. Для этого там имеются специально оборудованные боксы и полубоксы.

Как рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим, город выделил 1,9 млн грн на покупку еще двух аппаратов искусственной вентиляции легких, медоборудования для реанимации и дезсредств.

Однако, как заметил городской голова Вадим Лях, на складах страны сейчас такой продукции нет.

Местные власти отдают себе отчет, что городская, да и областная медицина на данный момент готова справиться лишь с единичными случаями заболевания. Если ситуация станет массовой, «не стоит надеяться, что в Украине она будет развиваться иначе, чем в других государствах Европы, где всем оказать помощь не смогли», - говорит мэр.