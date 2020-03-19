Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

|19 марта 2020
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Ремонт в городской больнице №1, расположенной на ул. Васильевской, временно отложен. В здании в случае необходимости разместится госпиталь для лечения больных коронавирусом.
Об этом стало известно на пресс-брифинге по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас медучреждение стоит пустое. Но теоретически здесь планируют оборудовать обсервацию на 120 койко-мест. Насколько целесообразно делать это в центре города, на комиссии не обсуждалось.
Еще один госпиталь планируют развернуть в ЦРБ Николаевки. Для этого там имеются специально оборудованные боксы и полубоксы.
Как рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим, город выделил 1,9 млн грн на покупку еще двух аппаратов искусственной вентиляции легких, медоборудования для реанимации и дезсредств.
Однако, как заметил городской голова Вадим Лях, на складах страны сейчас такой продукции нет.
Местные власти отдают себе отчет, что городская, да и областная медицина на данный момент готова справиться лишь с единичными случаями заболевания. Если ситуация станет массовой, «не стоит надеяться, что в Украине она будет развиваться иначе, чем в других государствах Европы, где всем оказать помощь не смогли», - говорит мэр.
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• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
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• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
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Ремонт в городской больнице №1, расположенной на ул. Васильевской, временно отложен. В здании в случае необходимости разместится госпиталь для лечения больных коронавирусом.