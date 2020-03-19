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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Светлана Вьюниченко
19 марта 2020 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам городских властей, медработникам, контактирующим с заболевшими коронавирусом, будут выплачены премии.

Ремонт в городской больнице №1, расположенной на ул. Васильевской, временно отложен. В здании в случае необходимости разместится госпиталь для лечения больных коронавирусом. 

Об этом стало известно на пресс-брифинге по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас медучреждение стоит пустое. Но теоретически здесь планируют оборудовать обсервацию на 120 койко-мест. Насколько целесообразно делать это в центре города, на комиссии не обсуждалось. 

Еще один госпиталь планируют развернуть в ЦРБ Николаевки. Для этого там имеются специально оборудованные боксы и полубоксы.

Как рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим, город выделил 1,9 млн грн на покупку еще двух аппаратов искусственной вентиляции легких, медоборудования для реанимации и дезсредств. 

Однако, как заметил городской голова Вадим Лях, на складах страны сейчас такой продукции нет. 

Местные власти отдают себе отчет, что городская, да и областная медицина на данный момент готова справиться лишь с единичными случаями заболевания. Если ситуация станет массовой, «не стоит надеяться, что в  Украине она будет развиваться иначе, чем в других государствах Европы, где всем оказать помощь не смогли», - говорит мэр.  

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Комментарии к статье «Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом»

Ремонт в городской больнице №1, расположенной на ул. Васильевской, временно отложен. В здании в случае необходимости разместится госпиталь для лечения больных коронавирусом. 

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