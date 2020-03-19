Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

В Славянске 16 и 17 марта состоялись пресс-брифинги городского головы Вадима Ляха и членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об ужесточении мер безопасности и введении новых карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом.

Немного паники не помешает

В субботу, 14 марта, город всполошил случай с двумя жителями, которых направили в константиновскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Мужчина с симптомами заболевания приехал из Польши, девушка-студентка вернулась из Киева. Вечером, 15 числа, стало известно, что результаты на COVID-19 оказались отрицательными. В понедельник эту информацию городские власти подтвердили официально. Но вечером того же дня в Константиновку пришлось отправить еще двух молодых горожан. Парни с симптомами заболевания прибыли из Германии.

- Мы будем сообщать обо всех подозрениях на коронавирус, - объяснил мэр Славянска. - Немного паники нашим жителям не помешает - в плане саимоизоляции и самодисциплины.

По его мнению, обеспечить в Славянске в частности и в Украине в целом ту степень самоорганизации, которая наблюдалась во время эпидемии в Китае, не получится «из-за менталитета народа».

В то же время, опираясь на опыт Италии и других стран, где уже бушует эпидемия, Вадим Лях сделал предположение, что в случае массовой заболеваемости вылечить всех местная медицина просто не сможет.

- Поэтому самым действенным методом на сегодня остается самоизоляция. Еще раз обращаю внимание - самоизоляция, уменьшить посещение общественных мест. В случае крайней необходимости - покупка товаров в крупных продуктовых магазинах, - советует мэр.

Меры ограничения

Не надеясь на самодисциплину населения, городской совет волевым решением ввел жесткие меры ограничения. Так, с 16 марта прекращена работа коммунальных общественных заведений. Теперь не работают музей, библиотеки, Центр культуры и окружающей среды, музыкальная школа Святогорска и школа искусств Славянска, стадион им. Скиданова. Прекращены работа бассейна, тренировки в детско-юношеских спортивных школах. Ограничено посещение спортивных залов и полей с искусственным покрытием в парке и учебных заведениях.

- Общественным организациям, спортивным федерациям, клубам по интересам, коллективам художественной самодеятельности также придется прекратить выступления и тренировки, - говорит Юрий Подлесный.

С этого же дня в городе запретили все массовые мероприятия. Ранее, напомним, запрет действовал на мероприятия с численностью более 200 человек.

В закрытых для посещения коммунальных учреждениях не должно оставаться сотрудников старше 60 лет. Их рекомендовано отправить в отпуска. Работа остальных остается под вопросам. Если есть возможность, местные власти просят организовать дистанционную работу.

Прием граждан в учреждениях

Городские власти стараются максимально препятствовать скоплению народа в социальных учреждениях. В горсовете личный прием граждан пока проводиться не будет. Жители Славянска могут обращаться туда письменно, по интернету или телефону. Все заявления будут фиксироваться.

В УСЗН очередь теперь будет располагаться на улице. Людей просят стоять на расстоянии 1,5 м друг от друга. Внутрь управления запускают небольшое количество граждан. Такие же меры мэр попросил принять и коммерческие учреждения, которые продолжают работать.

До 23 марта прием в Центре оказания админуслуг будет вестись только дистанционно. В случае необходимости такой режим работы могут продлить.

Управление Пенсионного фонда, налоговая инспекция, центр занятости и некоторые другие органы исполнительной власти имеют областное подчинение. Им город просто дал рекомендации максимально ограничить личный прием.

«Укрпочта» продолжит работу в обычном режиме. Но на период карантина здесь вводятся определенные изменения. В зале приема посетителей возле стойки может находиться лишь один клиент. Второй в это время должен стоять за красной линией, поведенной на полу. К окну он сможет подойти. когда оно освободится. Остальным посетителям в это время рекомендовано находиться на улице. Людей просят приходить в отделения после 13:00, чтобы дать возможность пожилым гражданам воспользоваться услугами «Укрпочты» с утра. В это время комиссия за оплату коммунальных услугу значительно меньше.

Начиная с 16 марта, при входе в исполком, УСЗН и ЦПАУ велся температурный скрининг посетителей. В результате, по словам мэра, около 20 человек с повышенной температурой были направлены на прием к врачу. Внутрь их не пустили.

Транспорт

По словам Юрия Подлесного, для обработки общественного транспорта в городе будут использоваться установки холодного пара. Но если работу коммунального троллейбусного управления местные власти проверяют, обработка частных маршруток остается на совести перевозчиков.

На вокзалах и станциях власти рекомендуют проводить регулярную дезинфекцию.

- Мы рекомендуем владельцам приобрести бактерицидные лампы закрытого типа, чтобы постоянно обрабатывать воздушную среду, - говорит Юрий Подлесный.

Пойдет ли дело дальше рекомендаций, покажет время.

А вот соблюдать режим перевозки пассажиров общественному транспорту придется. Начиная с 18 марта, в троллейбусе не может быть более 20 человек, в маршрутном автобусе - более 10.

Как рассказали на брифинге правоохранители, правительство приняло постановления, разрешающие штрафовать нарушителей. Штрафы составят от 17 до 34 тыс. грн. Причем, штрафные санкции могут применяться не только к перевозчикам, но и пассажирам, которые заходят в троллейбус или автобус, где едут более 10 или 20 пассажиров.

Как это будет осуществляться на деле, не совсем понятно. Этот пункт мэр считает самым сложным для выполнения.

Добавим, что количество рейсов общественного транспорта уменьшат. он будет работать по «режиму выходного дня».

Также с 18 марта прекращены междугородние пассажирские перевозки. Пригородный транспорт пока работает.

Закрывается практически все

В сфере бизнеса с 18 марта в городе закрылось практически все. Исключение составили аптеки, продуктовые магазины, продуктовые отделы рынков, магазины бытовой химии, автозаправочные станции, зоомагазины, банки.

Кафе и рестораны могут работать без посетителей, предлагая еду с доставкой на дом.

В свою очередь, Юрий Подлесный объяснил, что на рынках будет ограничено использование крытых павильонов. Торговлю продуктами постараются максимально сосредоточить на открытых специализированных площадках.

Мэр также рассказал, что максимальное количество сотрудников органов местной власти будет работать удаленно. Речь идет о людях, чьи служебные обязанности могут исполняться дистанционно. Сферу бизнеса городской голова призвал пойти по такому же пути.

При этом градоначальник просит сохранить людям зарплату, чтобы на время карантина славянцы не остались без средств к существованию.