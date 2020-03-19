Жизнь за рамками вируса

Карантин не должен полностью парализовать жизнедеятельность Славянска. По крайней мере, пока. Жилищно-коммунальные предприятия продолжат работу в штатном режиме. Хотя всех сотрудников, достигших 60-летнего возраста, отправят в оплачиваемые отпуска.

На время будут свернуты некоторые городские программы. Например те, которые касаются комитета доступности.

Сессия горсовета пройдет как можно раньше, чтобы выделить средства на борьбу с коронавирусом. В дальнейшем депутатов постараются не собирать без острой необходимости. Все депутатские комиссии обещают проводить в онлайн-режиме.

Ближайшая сессия должна состояться 20 марта.