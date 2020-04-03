В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка

|3 апреля 2020
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Два продуктовых рынка готовятся к открытию в условиях карантина в Славянске, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
«Два городских рынка – Центральный и «Тиара» (микрорайон Лесной) – готовятся к открытию торговых точек продуктами питания. По предварительной информации, такая подготовка будет завершена до 7 апреля», - говорится в сообщении.
К торговле допустят только зарегистрированных операторов рынка пищевых продуктов.
Как отмечается, на рынках будет создана безопасная дистанция между людьми. Не будет допускаться вход на территорию без средств индивидуальной защиты.
Отметим, что продуктовые рынки в Краматорске остаются закрытыми из-за того, что они не соответствуют санитарным требованиям, предъявляемым на период карантина.Такое решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
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• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
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• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
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• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
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Два продуктовых рынка готовятся к открытию в условиях карантина в Славянске, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.