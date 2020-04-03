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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
3 апреля 2020 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Два продуктовых рынка готовятся к открытию в условиях карантина в Славянске, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

«Два городских рынка – Центральный и «Тиара» (микрорайон Лесной) – готовятся к открытию торговых точек продуктами питания. По предварительной информации, такая подготовка будет завершена до 7 апреля», - говорится в сообщении. 

К торговле допустят только зарегистрированных операторов рынка пищевых продуктов. 

Как отмечается, на рынках будет создана безопасная дистанция между людьми. Не будет допускаться вход на территорию без средств индивидуальной защиты. 

Отметим, что продуктовые рынки в Краматорске остаются закрытыми из-за того, что они не соответствуют санитарным требованиям, предъявляемым на период карантина.Такое решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка»

Два продуктовых рынка готовятся к открытию в условиях карантина в Славянске, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

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