В Славянске паски продаются уже освященные

С 15 апреля в магазины Славянска поступят уже освящённые паски торговой марки "Паляница". В течение всей пасхальной недели их будут освящать настоятели православных храмов города.

На такой беспрецедентный шаг руководство Славянского хлебозавода пошло по просьбе Донецкой областной администрации.

"Мы должны сохранить здоровье славянцев, - говорят в дирекции хлебозавода - Массовое скопление прихожан в церквах является серьёзным риском в условиях пандемии коронавируса. Люди хотят следовать традициям - мы обеспечили такую возможность".

Ежегодно Славянский хлебозавод выпекает к Пасхе широкую линейку разнообразных пасок по классическому рецепту.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Кабинет Министров Украины ввёл ограничения на пребывание в общественных местах.

Служения в церкви не попали под запрет, однако представляют собой повышенный риск для прихожан. Чтобы один из самых значительных церковных праздников оставался безопасным, сеть магазинов "Паляница" предлагает воспользоваться альтернативной возможностью. И вместе с коллективом хлебозавода желает всем здоровья и светлой Пасхи.