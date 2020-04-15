|15 апреля 2020
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Руководство Славянской Кондитерской Фабрики «Валенсия», заботясь о здоровье и безопасности своих покупателей, организовало освящение пасхальных пасок на предприятии.
Мы пригласили Отца Тихона провести обряд освящения пасхальной продукции по всем правилам и канонам церкви.
Мы позаботились, чтобы в Вашем доме благоухал аромат нашей свежей и вкусной выпечки. Радуйтесь жизни, весне, будьте счастливы, дарите друг другу любовь! Мира, добра и здоровья Вашим семьям!!!
Вы можете приобрести продукцию:
Пасхальная продукция Кондитерской Фабрики «Валенсия» в магазинах вашего города
15 апреля 2020
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15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
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Комментарии к статье «Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок»
Руководство Славянской Кондитерской Фабрики «Валенсия», заботясь о здоровье и безопасности своих покупателей, организовало освящение пасхальных пасок на предприятии.