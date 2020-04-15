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Бездумная исполнительность

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Татьяна Ковалева
15 апреля 2020 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Руководство Славянской Кондитерской Фабрики «Валенсия», заботясь о здоровье и безопасности своих покупателей, организовало освящение пасхальных пасок на предприятии.

Мы пригласили Отца Тихона провести обряд освящения пасхальной продукции по всем правилам и канонам церкви.

Мы позаботились, чтобы в Вашем доме благоухал аромат нашей свежей и вкусной выпечки. Радуйтесь жизни, весне, будьте счастливы, дарите друг другу любовь! Мира, добра и здоровья Вашим семьям!!!

Вы можете приобрести продукцию: 

  • г. Славянск сеть магазинов «Белиссимо»
  • г. Славянск Центральный Рынок
  • г. Славянск Рынок м-н Артема 
  • г. Краматорск магазин «Белиссимо» ул. Василя Стуса 33
  • г. Николаевка  р Юбилейный пер Школьный
  • г. Святогорск маг «Fresh» 

Пасхальная продукция Кондитерской Фабрики «Валенсия» в магазинах вашего города

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Руководство Славянской Кондитерской Фабрики «Валенсия», заботясь о здоровье и безопасности своих покупателей, организовало освящение пасхальных пасок на предприятии.

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