|23 апреля 2020
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Как сообщает официальный сайт Славянского городского совета, 22 апреля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла два важных решения, касающихся работы рынков города и посещения городского кладбища.
Кроме того, приостановлена работа всего общественного транспорта города на время с 05 час. 00 мин. 26.04.2020 до 05 час. 00 мин. 27.04.2020.
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15 апреля 2020
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Руководство Славянской Кондитерской Фабрики «Валенсия», заботясь о здоровье и безопасности своих покупателей, организовало освящение пасхальных пасок на предприятии.
— 15 апреля 2020 —
С 15 апреля в магазины Славянска поступят уже освящённые паски торговой марки "Паляница". В течение всей пасхальной недели их будут освящать настоятели православных храмов города.
— 13 апреля 2020 —
Новый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Донецкой области — в Славянске. Об этом написал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Фейсбук.
— 7 апреля 2020 —
Исследования анализов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции начали проводить в лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Об этом во время пресс-конференции в Краматорске 7 апреля сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.
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23 апреля 2020
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
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Комментарии к статье «В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина»
Как сообщает официальный сайт Славянского городского совета, 22 апреля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла два важных решения, касающихся работы рынков города и посещения городского кладбища.