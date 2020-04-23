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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
23 апреля 2020 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Как сообщает официальный сайт Славянского городского совета, 22 апреля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла два важных решения, касающихся работы рынков города и посещения городского кладбища.

  • Подтверждено закрытие продовольственных и непродовольственных рынков города. Их работа временно приостановлена до завершения карантина. Основание — постановление главного государственного санитарного врача Донецкой области от 17.04.20 № 4.
  • Закрыты для посещения кладбища города, за исключением осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил. В проведении ритуала захоронения могут участвовать не более 10 человек с обеспечением расстояния между ними не менее 1.5 метра. Основание — Постановление Главного государственного санитарного врача Украины от 21.04.20 № 11.

Кроме того, приостановлена работа всего общественного транспорта города на время с 05 час. 00 мин. 26.04.2020 до 05 час. 00 мин. 27.04.2020.

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Комментарии к статье «В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина»

Как сообщает официальный сайт Славянского городского совета, 22 апреля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла два важных решения, касающихся работы рынков города и посещения городского кладбища.

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