В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

— 7 апреля 2020 —

Исследования анализов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции начали проводить в лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Об этом во время пресс-конференции в Краматорске 7 апреля сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

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