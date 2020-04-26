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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии

26 апреля 2020 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

26 апреля в день 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы состоялось возложение цветов к памятнику Чернобыльской Славы с участием заместителя городского головы Юрия Подлесного и председателя Славянской городской организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Сергея Храптовича.

Присутствующие почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы к памятнику Чернобыльской Славы. При єтом участвующие в мероприятии возлагали цветы к памятнику с соблюдением безопасной дистанции, связанной с соблюдением противоэпидемиологических мер связанных с распространением коронавируса.

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Комментарии к статье «В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии »

26 апреля в день 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы состоялось возложение цветов к памятнику Чернобыльской Славы с участием заместителя городского головы Юрия Подлесного и председателя Славянской городской организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Сергея Храптовича.

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