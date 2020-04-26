|26 апреля 2020
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26 апреля в день 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы состоялось возложение цветов к памятнику Чернобыльской Славы с участием заместителя городского головы Юрия Подлесного и председателя Славянской городской организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Сергея Храптовича.
Присутствующие почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы к памятнику Чернобыльской Славы. При єтом участвующие в мероприятии возлагали цветы к памятнику с соблюдением безопасной дистанции, связанной с соблюдением противоэпидемиологических мер связанных с распространением коронавируса.
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• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
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• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
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25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
• Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
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26 апреля в день 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы состоялось возложение цветов к памятнику Чернобыльской Славы с участием заместителя городского головы Юрия Подлесного и председателя Славянской городской организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Сергея Храптовича.