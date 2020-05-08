В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев

Работы по капитальному ремонту общежития для размещения переселенцев начались в Славянске, - сообщает пресс-служба городского совета.

«С начала мая начаты работы по реализации масштабного проекта по капитальному ремонту (модернизации) коммунального общежития по ул. Кольцевая, 2а в городе Славянске для размещения внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении.

Реализация проекта позволит отремонтировать жилые, служебные и санитарные помещения общежития, провести замену инженерных коммуникаций и мероприятия по энергосбережению.

Финансирование работ осуществляется в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.