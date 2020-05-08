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Бездумная исполнительность

В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
8 мая 2020 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Работы по капитальному ремонту общежития для размещения переселенцев начались в Славянске, - сообщает пресс-служба городского совета.

«С начала мая начаты работы по реализации масштабного проекта по капитальному ремонту (модернизации) коммунального общежития по ул. Кольцевая, 2а в городе Славянске для размещения внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении. 

Реализация проекта позволит отремонтировать жилые, служебные и санитарные помещения общежития, провести замену инженерных коммуникаций и мероприятия по энергосбережению. 

Финансирование работ осуществляется в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев»

Работы по капитальному ремонту общежития для размещения переселенцев начались в Славянске, - сообщает пресс-служба городского совета.

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