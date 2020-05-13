ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

— 8 мая 2020 —

В связи с ежегодным плановым промыванием и дезинфекцией резервуара питьевой воды фильтровальной станции 12 и 13 мая 2020 года будет прекращена подача питьевой воды на сел. Мирное, с. Маяки, Маяцкое лесничество, Вокзальный и привокзальный районы, частично на пос. Северный (ул. Калужская, ул. Рыбалко, ул. Тениста (ул. Якира), ул. Янтарная (ул. Блюхера), ул. Светлова, ул. С. Ковалевской, верхняя часть пер. Тургенева).

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