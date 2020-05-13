|13 мая 2020
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На период действия карантина ЦПАУ города Славянска осуществлен прием граждан для получения административных услуг, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2020 №242 как такие, которые можно получить при неотложных обстоятельствах.
К таким услугам относятся:
Прием других административных услуг, кроме услуг в сфере регистрации недвижимого имущества, регистрации бизнеса и оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу производится в случае крайней необходимости и исключительно по предварительной записи телефонам:(06262) 2-34-81, 2-13-75, 066-284-92-85, 099-435-02-75.
По графику работы:
Получить консультации:
Заказать услуги дистанционно:
Получить результаты готовых административных услуг:
Внимание! Обслуживание граждан осуществляется исключительно при условии использования посетителями средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, прочее).
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В связи с ежегодным плановым промыванием и дезинфекцией резервуара питьевой воды фильтровальной станции 12 и 13 мая 2020 года будет прекращена подача питьевой воды на сел. Мирное, с. Маяки, Маяцкое лесничество, Вокзальный и привокзальный районы, частично на пос. Северный (ул. Калужская, ул. Рыбалко, ул. Тениста (ул. Якира), ул. Янтарная (ул. Блюхера), ул. Светлова, ул. С. Ковалевской, верхняя часть пер. Тургенева).
— 8 мая 2020 —
Работы по капитальному ремонту общежития для размещения переселенцев начались в Славянске, - сообщает пресс-служба городского совета.
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13 мая 2020
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
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Комментарии к статье «ЦНАП Славянска продолжает прием граждан »
На период действия карантина ЦПАУ города Славянска осуществлен прием граждан для получения административных услуг, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2020 №242 как такие, которые можно получить при неотложных обстоятельствах.