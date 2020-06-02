В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса

За последние трое суток COVID-19 обнаружен у трех жителей Славянска. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

За трое последних суток коронавирус подтвержден у трех жителей города, а в инфекционное отделение города с подозрением на COVID-19 госпитализированы четверо.

"В связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, запрещающее на неопределенное время: работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров; занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях", - говорится в сообщении.