Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса

Славянск усиливает меры борьбы с коронавирусной инфекцией и полностью прекращает пассажирские перевозки с Краматорском. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время пресс-конференции в Краматорске 5 июня.

Такое решение принято из-за роста заболеваемости COVID-19 в городе, где за последние сутки подтверждены 19 случаев инфицирования. Из них 18 - у сотрудников предприятия, которое занимается изготовлением линейной арматуры и изоляции, и их родственников.

"Первый случай на этом предприятии зарегистрирован 29 мая, второй - 30 мая, а уже 2 июня наличие вируса зафиксировали у родственников больных. Всего в этом очаге выявили 30 лиц, из которых 6 - на стационарном лечении, одна женщина в тяжелом состоянии и находится на аппарате ИВЛ", - сказал Павел Кириленко.

Он добавил, что по факту проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается очаг заражения. Предприятие в настоящее время прекратило свою работу.

"В связи с возникшей ситуацией, решили временно ограничить пассажирское междугороднее сообщение с Краматорском. Я прошу всех отнестись к этому с пониманием", - отметил Кириленко.

Также с 8 июня в Славянске возвращают пропускную систему в общественном транспорте. По пропускам могут ездить только сотрудники предприятий, которые обеспечивает жизнедеятельность города.