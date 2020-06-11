ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19

|11 июня 2020
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Лаборатория областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Славянске теперь может делать вдвое больше ПЦР-исследований на COVID-19 в сутки. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.
Лабораторный центр получил оборудование для диагностики COVID-19, которое позволит проводить до 200 исследований методом полимеразной цепной реакции за день.
«Благодаря помощи правительства Германии по координации Донецкой ОГА через международный проект GIZ Ukraine был оснащен микробиологический кабинет, создано еще одно рабочее место для лаборатории. Если раньше специалисты Центра в Славянске могли проводить около сотни тестов в сутки, то теперь – около двух сотен», - написал Павел Кириленко.
По информации заведующей лаборатории областного центра СПИДа Ирины Ош, полученная система для амплификации позволит делать большее количество анализов за счет привлечения второго оператора. Пробоподготовка будет производиться ручным способом.
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• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
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• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
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• Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
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• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
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4 июня 2020
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Лаборатория областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Славянске теперь может делать вдвое больше ПЦР-исследований на COVID-19 в сутки. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.