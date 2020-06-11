ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19

Лаборатория областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Славянске теперь может делать вдвое больше ПЦР-исследований на COVID-19 в сутки. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

Лабораторный центр получил оборудование для диагностики COVID-19, которое позволит проводить до 200 исследований методом полимеразной цепной реакции за день.

«Благодаря помощи правительства Германии по координации Донецкой ОГА через международный проект GIZ Ukraine был оснащен микробиологический кабинет, создано еще одно рабочее место для лаборатории. Если раньше специалисты Центра в Славянске могли проводить около сотни тестов в сутки, то теперь – около двух сотен», - написал Павел Кириленко.

По информации заведующей лаборатории областного центра СПИДа Ирины Ош, полученная система для амплификации позволит делать большее количество анализов за счет привлечения второго оператора. Пробоподготовка будет производиться ручным способом.