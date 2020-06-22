|22 июня 2020
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22 июня, состоялось очередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает официальный сат Славянского горисполкома, основное внимание было направлено на распространение COVID-19 в городе и борьбу с инфекцией.
Комиссией были приняты следующие решения:
Вместе с тем, ситуация остается опасной, и сохраняется ряд запретов и ограничений, а именно:
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В Донецкой области мужчину, умершего после черепно-мозговой травмы, отнесли к статистике смертности от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
• В Славянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
17 июня 2020
• УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
• Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий
• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
14 июня 2020
• Участникам пробного ВНО вернут деньги, - Минобразования
• Необычные женские часы: бренды и модели
• В Минздраве не рассматривают возвращение к жесткому карантину
• Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия
13 июня 2020
• Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн
• Почему смартфон знает о нас больше, чем родные и чем это угрожает
• В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне
• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
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Комментарии к статье «В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?»
22 июня, состоялось очередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает официальный сат Славянского горисполкома, основное внимание было направлено на распространение COVID-19 в городе и борьбу с инфекцией.