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Бездумная исполнительность

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
22 июня 2020 Просмотров: 92 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

22 июня, состоялось очередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает  официальный сат Славянского горисполкома, основное внимание было направлено на распространение COVID-19 в городе и борьбу с инфекцией. 

Комиссией были приняты следующие решения:

  1. Снят запрет на работу обеденных залов в помещениях заведений общественного питания. При этом владельцы заведений должны соблюдать временных рекомендаций, утвержденных главным государственным санитарным врачом Украины;
  2. Общественный транспорт с 23 июня переходит в режим перевозок на общих основаниях. Время работы электротранспорта - с 6.00 до 18.00 в будние дни. В выходные и праздничные дни троллейбусы не будут. Пропуска для поездок теперь не нужны. Следует заметить, что в троллейбусах и маршрутных такси количество пассажиров не может превышать количество мест для сидения. Поэтому комиссия обращается к неработающих граждан льготных категорий с просьбой воздержаться от поездок утром до 10.00 и вечером после 17.00;

Вместе с тем, ситуация остается опасной, и сохраняется ряд запретов и ограничений, а именно:

  • Не работают дошкольные учебные заведения;
  • Запрещена работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-клубов;
  • Запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек;
  • Ограниченный личный прием граждан органами местного самоуправления, государственными и коммунальными структурами, органами Пенсионного Фонда;
  • Пребывание в общественных зданиях и сооружениях разрешено только в одетой защитной маске (респираторе), которая защищает рот и нос.

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22 июня, состоялось очередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает  официальный сат Славянского горисполкома, основное внимание было направлено на распространение COVID-19 в городе и борьбу с инфекцией. 

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