Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - 1 в Краматорске, 22 - в Славянске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет). Все они - из круга контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждена ранее.

Сейчас проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.