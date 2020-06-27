 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

27 июня 2020 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня: 29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня:

  • 3 в Мариуполе (32-летняя женщина и мужчины 49 и 56 лет)
  • по одному - в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске (47-летняя женщина)
  • 24 - в Славянске (все - женщины: 38, 38, 40, 41, 48, 52, 60, 65, 66, 61, 62, 62,63, 64, 65, 65, 67, 68, 69, 71, 71, 72, 74, 84. Четверо из них - медработницы).

Все случаи по Константиновке и Славянску связаны с контактами с лицами, у которых коронавирус был выявлен ранее. По Мариуполю и Краматорску информация уточняется.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью в Донецкой области смотрите в инфографике.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 июня 2020

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

20 июня 2020

В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

Также в разделе

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

— 26 июня 2020 —

Девятая смерть человека с положительным результатом на COVID-19 в Донецкой области: в Славянске умерла 74-летняя женщина. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

— 25 июня 2020 —

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов в связи со смягчением карантинных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читать далее ⇒

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

— 25 июня 2020 —

23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - 1 в Краматорске, 22 - в Славянске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

— 24 июня 2020 —

Два учебных заведения Славянска присоединились к проекту «Безопасная и умная школа», который является гарантией того, что жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает, - сообщает «Антикризисный медиа-центр».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19 »

29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня: 29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня:

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

В Украине с начала лета утонули 100 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 июня 2020

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

20 июня 2020

В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top