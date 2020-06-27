В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня: 29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня:

3 в Мариуполе (32-летняя женщина и мужчины 49 и 56 лет)

по одному - в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске (47-летняя женщина)

24 - в Славянске (все - женщины: 38, 38, 40, 41, 48, 52, 60, 65, 66, 61, 62, 62,63, 64, 65, 65, 67, 68, 69, 71, 71, 72, 74, 84. Четверо из них - медработницы).

Все случаи по Константиновке и Славянску связаны с контактами с лицами, у которых коронавирус был выявлен ранее. По Мариуполю и Краматорску информация уточняется.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью в Донецкой области смотрите в инфографике.