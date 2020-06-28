|28 июня 2020
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39 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено на Донетчине в течение этих суток, 27 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Все - в Славянске. Все - женщины (34, 41, 42, 44, 46, 49, 49, 54, 55, 55, 57, 58, 59, 59, 59, 60, 61, 61, 62,62, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 65, 65, 66, 66, 69, 69, 69, 70, 71, 83, 85 лет). Двое из них - медработницы.
Все случаи связаны с контактами с людьми, у которых коронавирус был выявлен ранее.
Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Славянске достигло 191 человек.
Подробнее - в инфографике.
28 июня 2020
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29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня: 29 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 26 июня:
— 26 июня 2020 —
Девятая смерть человека с положительным результатом на COVID-19 в Донецкой области: в Славянске умерла 74-летняя женщина. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
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— 25 июня 2020 —
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28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
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39 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено на Донетчине в течение этих суток, 27 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.