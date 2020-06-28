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Фотофакт

Бездумная исполнительность

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
28 июня 2020 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

39 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено на Донетчине в течение этих суток, 27 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Все - в Славянске. Все - женщины (34, 41, 42, 44, 46, 49, 49, 54, 55, 55, 57, 58, 59, 59, 59, 60, 61, 61, 62,62, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 65, 65, 66, 66, 69, 69, 69, 70, 71, 83, 85 лет). Двое из них - медработницы.

Все случаи связаны с контактами с людьми, у которых коронавирус был выявлен ранее.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Славянске достигло 191 человек.

Подробнее - в инфографике.

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Комментарии к статье «39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня»

39 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено на Донетчине в течение этих суток, 27 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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