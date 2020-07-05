Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

|5 июля 2020
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков в шестую годовщину освобождения городов севера Донецкой области от пророссийских боевиков почтили память погибших украинских воинов на горе Карачун 5 июля.
В торжествах приняли участие представители силовых структуры, которые участвовали в освобождении Славянска и Краматорска, общественные активисты и руководство облгосадминистрации.
"Мы чтим память тех людей, которые отдали жизни за то, чтобы мы имели возможность чувствовать себя спокойно в этот мирный день. Сегодня тут присутствуют дети, которые родились в этот день, и мы их будем поздравлять. Это очень символично и приятно иметь такие возможности. Мы будем делать все возможное для поддержки военнослужащих и их семей, это приоритет для государства", - сказал Денис Шмыгаль.
Через видеообращение жителей освобожденных от незаконных вооруженных формирований городов поздравил президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас пребывает в Одесской области.
"Сегодня мы склоняемся перед каждым, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину. Мы действительно живем в единой и свободной Украине, надежно защищенной нашими военнослужащими. Мы им благодарны и в них уверены", - отметил президент.
Также глава государства добавил, что "Донбасс был, остается и будет украинским".
Во время мероприятия участники минутой молчания почтили память всех погибших в течение шести лет войны. К памятному знаку, отдавшим в 2014 году жизнь воинам, присутствующие возложили цветы.
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• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
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• Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
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• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков в шестую годовщину освобождения городов севера Донецкой области от пророссийских боевиков почтили память погибших украинских воинов на горе Карачун 5 июля.