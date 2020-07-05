Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков в шестую годовщину освобождения городов севера Донецкой области от пророссийских боевиков почтили память погибших украинских воинов на горе Карачун 5 июля.

В торжествах приняли участие представители силовых структуры, которые участвовали в освобождении Славянска и Краматорска, общественные активисты и руководство облгосадминистрации.

"Мы чтим память тех людей, которые отдали жизни за то, чтобы мы имели возможность чувствовать себя спокойно в этот мирный день. Сегодня тут присутствуют дети, которые родились в этот день, и мы их будем поздравлять. Это очень символично и приятно иметь такие возможности. Мы будем делать все возможное для поддержки военнослужащих и их семей, это приоритет для государства", - сказал Денис Шмыгаль.

Через видеообращение жителей освобожденных от незаконных вооруженных формирований городов поздравил президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас пребывает в Одесской области.

"Сегодня мы склоняемся перед каждым, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину. Мы действительно живем в единой и свободной Украине, надежно защищенной нашими военнослужащими. Мы им благодарны и в них уверены", - отметил президент.

Также глава государства добавил, что "Донбасс был, остается и будет украинским".

Во время мероприятия участники минутой молчания почтили память всех погибших в течение шести лет войны. К памятному знаку, отдавшим в 2014 году жизнь воинам, присутствующие возложили цветы.