Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

На улицах Славянска, появились билборды, на которых изображены бывшая городской глава Славянска Неля Штепа и текст на русском языке. На борде рядом с фотографией Штепы надпись: "Славянск за мир и развитие".

Ранее Штепа заявляла, что примет участие в местных выборах 25 октября кандидатом в мэры от "Партии Мира и Развития". По данным Министерства юстиции, эта партия зарегистрирована в Киеве, официальные данные о наличии ячеек или представительств в Донецкой обл. или непосредственно в Славянске не найдены. Контактный номер телефона, указанный на сайте Минюста, не обслуживается, сообщает Gazeta.ua.

Изображение со Штепой и надпись на борде являются политической рекламой, говорят в гражданской сети "Опора".

В рекламе имеются признаки нарушения законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О рекламе", а именно положений, касающихся языка рекламы. Поэтому "Опора" обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка.

Реклама Штепы имеет несколько нарушений, говорят активисты.

"Во-первых, реклама должна издаваться на украинском языке. Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации. Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будут зарегистрированы. Сейчас ситуация, когда официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от этого имени уже ведется", - говорит координатор наблюдения "Опоры" Наталья Боровская.