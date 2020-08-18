Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

|18 августа 2020
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На улицах Славянска, появились билборды, на которых изображены бывшая городской глава Славянска Неля Штепа и текст на русском языке. На борде рядом с фотографией Штепы надпись: "Славянск за мир и развитие".
Ранее Штепа заявляла, что примет участие в местных выборах 25 октября кандидатом в мэры от "Партии Мира и Развития". По данным Министерства юстиции, эта партия зарегистрирована в Киеве, официальные данные о наличии ячеек или представительств в Донецкой обл. или непосредственно в Славянске не найдены. Контактный номер телефона, указанный на сайте Минюста, не обслуживается, сообщает Gazeta.ua.
Изображение со Штепой и надпись на борде являются политической рекламой, говорят в гражданской сети "Опора".
В рекламе имеются признаки нарушения законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О рекламе", а именно положений, касающихся языка рекламы. Поэтому "Опора" обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка.
Реклама Штепы имеет несколько нарушений, говорят активисты.
"Во-первых, реклама должна издаваться на украинском языке. Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации. Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будут зарегистрированы. Сейчас ситуация, когда официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от этого имени уже ведется", - говорит координатор наблюдения "Опоры" Наталья Боровская.
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• Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП
• Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили
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• Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина
• Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине
• Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики
• За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи
13 августа 2020
• На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет
• Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия
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• В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов
• Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
• Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
7 августа 2020
• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
• В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.
• Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
• Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy
• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
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Комментарии к статье «Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать»
На улицах Славянска, появились билборды, на которых изображены бывшая городской глава Славянска Неля Штепа и текст на русском языке. На борде рядом с фотографией Штепы надпись: "Славянск за мир и развитие".