|13 октября 2020
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Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.
Заключительная фаза тренировок прошла на объектах критической инфраструктуры Славянска.
Тренировкb происходили на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным.
Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.
"Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз", - говорится в сообщении.
Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации «диверсантов», которые по легенде планировали диверсию в одной из больничных заведений Славянска.
Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.
Руководство штаба Антитеррористического центра СБУ подробно проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив эффективность задействованных сил и средств.
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6 октября 2020
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Комментарии к статье «Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске»
Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.