Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

Заключительная фаза тренировок прошла на объектах критической инфраструктуры Славянска.

Тренировкb происходили на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

"Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз", - говорится в сообщении.

Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации «диверсантов», которые по легенде планировали диверсию в одной из больничных заведений Славянска.

Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

Руководство штаба Антитеррористического центра СБУ подробно проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив эффективность задействованных сил и средств.