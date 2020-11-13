Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

І попри те, що напередодні Уряд впровадив карантин вихідного дня, на організацію та проведення самих виборів карантинні обмеження не поширюються, – відзначає член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий. Адже кожен українець має законне право на волевиявлення.

“Люди не обмежені в можливості реалізації свого конституційного права. Тобто, вони мають чітко усвідомлювати: навіть в запровадженні карантину вихідного дня, забезпечення голосування буде відбуватись відповідно до положень виборчого кодексу, але з певними обмеженнями які існують на сьогоднішній день” – зазначає член ЦВК Сергій Постівий.

Правила безпеки на виборчій дільниці нічим не відрізнятимуться від тих, що були впроваджені під час першого туру 25 жовтня. А саме:

при вході на дільницю вимірюватимуть температуру,

при вході та у самому приміщенні для голосування буде нанесена розмітка, яка вказуватиме на дотримання дистанції,

усі учасники виборчого процесу мають бути в масках;

будуть встановлені дезінфікуючі засоби для рук,

окремі кабінки голосування для людей, що мають ознаки захворювання.

У ЦВК зазначають, що вони зробили роботу над помилками, врахували усі недоліки та неточності які були виявлені у першому турі і провели роз'яснювальну роботу із членами дільничних виборчих комісій. І тому на другий тур місцевих виборів у ЦВК йдуть із впевненістю у безпечності проведення виборів. ЦВК підготували ще більше методичок з безпеки та інформаційних плакатів, які будуть розміщенні на дільницях.

“Це ті матеріали, які дають допоміжну інформацію щодо правильної організації приміщення для голосування. Окрім того будуть надруковані і додатково поширені інформаційні плакати саме для виборців щодо роз'яснення протиепідеміологічних заходів під час голосування, які будуть розміщені на кожній виборчій дільниці!”, - розповів член ЦВК Сергій Постівий.

Та попри кропітку підготовку до другого туру місцевих виборів, у ЦВК не виключають того, що явка 15 та 22 листопада може бути нижчою, ніж була 25 жовтня. Зокрема, і через карантин вихідного дня..

“В окремих громадах вже відбулись повторні голосування 8 листопада і по динаміці ми бачимо, що кількість виборців зменшується” – зазначив Сергій Постівий.

25-го жовтня на місцевих виборах у Донецькій області з більш ніж 1 100 000 виборців своє право голосу використали трохи менше 32% виборців.

Утім розслаблятися ще зарано, запевняють у ЦВК і їх підтримують громадські організації. Директорка Громадського холдингу “ГРУППА ВПЛИВУ” Тетяна Дурнєва закликає виборців дотримуватися правил безпеки та прийти на другий тур місцевих виборів. Адже саме 15 і 22 листопада ми обираємо очільників своїх міст, сіл, селищ на найближчі 5 років:

“Візит на виборчу дільницю не є більш небезпечним, ніж проїзд у громадському транспорті чи похід в магазин. Насправді навпаки, і ЦВК, і територіальні, і дільничні виборчі комісії докладають усіх зусиль для того, щоб була дотримана дистанція, щоб були продезинфіковані поверхні. Тобто, вибори будуть безпечні. Ще раз закликаю одягнути маску так, щоб закрити рот та ніс, взяти свою особисту ручку, дотримуватись дистанції, дезінфікувати свої руки перед входом і на виході з виборчої дільниці і при цьому віддати свій голос за наше з вами майбутнє. Адже зараз кожен голос має вагу, і саме від нас з вами залежить те, як ми житимемо найближчі 5 років!”, - говорить Тетяна Дурнєва, директорка Громадського холдингу “ГРУППА ВПЛИВУ”.

Голосуйте безпечно та відповідально.