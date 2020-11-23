Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Славянская территориальная избирательная комиссия объявила Ляха победителем выборов, уточнив, что его поддержали 60,87% жителей Славянска.

Из 85 272 избирателей участие в выборах мэра приняли 27 617.

За Ляха проголосовали 16 811 человек. Его конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павел Придворов получил 10 415 голосов.

391 бюллетень признан недействительным.

На местных выборах 25 октября Вадим Лях баллотировался от партии «Оппозиционный блок». В первом туре он набрал 29,99% голосов и вышел во второй тур, где его оппонентом стал бывший соратник Павел Придворов.