|23 ноября 2020
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Действующий мэр Славянска Вадим Лях одержал победу во втором туре выборов городского головы, который прошел 22 ноября. Соответствующие данные обнародовала городская территориальная избирательная комиссия.
Славянская территориальная избирательная комиссия объявила Ляха победителем выборов, уточнив, что его поддержали 60,87% жителей Славянска.
Из 85 272 избирателей участие в выборах мэра приняли 27 617.
За Ляха проголосовали 16 811 человек. Его конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павел Придворов получил 10 415 голосов.
391 бюллетень признан недействительным.
На местных выборах 25 октября Вадим Лях баллотировался от партии «Оппозиционный блок». В первом туре он набрал 29,99% голосов и вышел во второй тур, где его оппонентом стал бывший соратник Павел Придворов.
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• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
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• В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту
13 ноября 2020
• Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий
• В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19
• Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса
• Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?
12 ноября 2020
• Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске
• Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске
• Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД
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Комментарии к статье «Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова»
Действующий мэр Славянска Вадим Лях одержал победу во втором туре выборов городского головы, который прошел 22 ноября. Соответствующие данные обнародовала городская территориальная избирательная комиссия.