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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова
23 ноября 2020 Просмотров: 86 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Действующий мэр Славянска Вадим Лях одержал победу во втором туре выборов городского головы, который прошел 22 ноября. Соответствующие данные обнародовала городская территориальная избирательная комиссия.

Славянская территориальная избирательная комиссия объявила Ляха победителем выборов, уточнив, что его поддержали 60,87% жителей Славянска.

Из 85 272 избирателей участие в выборах мэра приняли 27 617.

За Ляха проголосовали 16 811 человек. Его конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павел Придворов получил 10 415 голосов.

391 бюллетень признан недействительным.

На местных выборах 25 октября Вадим Лях баллотировался от партии «Оппозиционный блок». В первом туре он набрал 29,99% голосов и вышел во второй тур, где его оппонентом стал бывший соратник Павел Придворов.
По материалам: Остров

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Действующий мэр Славянска Вадим Лях одержал победу во втором туре выборов городского головы, который прошел 22 ноября. Соответствующие данные обнародовала городская территориальная избирательная комиссия.

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