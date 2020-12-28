Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Проект «Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине» внедряется по поручению правительств Германии и Швейцарии. В течение сотрудничества 32 города и ОТГ будут получать поддержку в виде учебных мероприятий, индивидуальных консультаций и регулярных визитов поддержки.

«Интегрированным подходом к энергоменеджменту овладеют не только профильные специалисты, а также представители руководства города на политическом уровне, сотрудники и руководители городского совета, которые отвечают за муниципальные здания», - говорится в сообщении.

В январе 2021 года в Славянске запланировано совместное онлайн-мероприятие консультантов проекта и представителей горсовета. Оно будет посвящено общим вопросам энергоэффективности, а также станет официальным стартом сотрудничества.