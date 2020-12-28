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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
28 декабря 2020 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянск станет партнером проекта по энергоэффективности, реализуемого Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) и Швейцарским бюро сотрудничества (SECO), - сообщает пресс-служба горсовета.

Проект «Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине» внедряется по поручению правительств Германии и Швейцарии. В течение сотрудничества 32 города и ОТГ будут получать поддержку в виде учебных мероприятий, индивидуальных консультаций и регулярных визитов поддержки.

«Интегрированным подходом к энергоменеджменту овладеют не только профильные специалисты, а также представители руководства города на политическом уровне, сотрудники и руководители городского совета, которые отвечают за муниципальные здания», - говорится в сообщении.

В январе 2021 года в Славянске запланировано совместное онлайн-мероприятие консультантов проекта и представителей горсовета. Оно будет посвящено общим вопросам энергоэффективности, а также станет официальным стартом сотрудничества.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ»

Славянск станет партнером проекта по энергоэффективности, реализуемого Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) и Швейцарским бюро сотрудничества (SECO), - сообщает пресс-служба горсовета.

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