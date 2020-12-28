|28 декабря 2020
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Славянск станет партнером проекта по энергоэффективности, реализуемого Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) и Швейцарским бюро сотрудничества (SECO), - сообщает пресс-служба горсовета.
Проект «Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине» внедряется по поручению правительств Германии и Швейцарии. В течение сотрудничества 32 города и ОТГ будут получать поддержку в виде учебных мероприятий, индивидуальных консультаций и регулярных визитов поддержки.
«Интегрированным подходом к энергоменеджменту овладеют не только профильные специалисты, а также представители руководства города на политическом уровне, сотрудники и руководители городского совета, которые отвечают за муниципальные здания», - говорится в сообщении.
В январе 2021 года в Славянске запланировано совместное онлайн-мероприятие консультантов проекта и представителей горсовета. Оно будет посвящено общим вопросам энергоэффективности, а также станет официальным стартом сотрудничества.
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• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
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• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
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• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
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• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
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Комментарии к статье «Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ»
Славянск станет партнером проекта по энергоэффективности, реализуемого Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) и Швейцарским бюро сотрудничества (SECO), - сообщает пресс-служба горсовета.