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Бездумная исполнительность

Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски

Татьяна Ковалева
28 апреля 2021 Просмотров: 362 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 28 апреля в магазины Славянска поступят уже освящённые паски торговой марки "Паляница". В течение всей пасхальной недели их будут освящать настоятели православных храмов города.

На такой беспрецедентный шаг руководство Славянского хлебозавода пошло по просьбе Донецкой областной администрации.

"Мы должны сохранить здоровье славянцев, - говорят в дирекции хлебозавода - Массовое скопление прихожан в церквах является серьёзным риском в условиях пандемии коронавируса. Люди хотят следовать традициям - мы обеспечили такую возможность".

Ежегодно Славянский хлебозавод выпекает к Пасхе широкую линейку разнообразных пасок по классическому рецепту.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Кабинет Министров Украины ввёл ограничения на пребывание в общественных местах.

Служения в церкви не попали под запрет, однако представляют собой повышенный риск для прихожан. Чтобы один из самых значительных церковных праздников оставался безопасным, сеть магазинов "Паляница" предлагает воспользоваться альтернативной возможностью. И вместе с коллективом хлебозавода желает всем здоровья и светлой Пасхи.

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Комментарии к статье «Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски»

С 28 апреля в магазины Славянска поступят уже освящённые паски торговой марки "Паляница". В течение всей пасхальной недели их будут освящать настоятели православных храмов города.

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