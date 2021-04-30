Латвия открыла почетное консульство в Славянске

|30 апреля 2021
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В городе Славянск Донецкой области открылось Почетное консульство Латвии. Открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Латвии в Украине.
"30 апреля 2021 года глава Комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко", - говорится в сообщении.
Колс отметил, что Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в области образования, экономики и других отраслях.
По его словам, почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который предоставляет возможность получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.
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• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
• Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег
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• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
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26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
• Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
• Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
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22 апреля 2021
• Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной
• Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры
• Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?
• Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
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• "Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
• В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
• Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году
21 апреля 2021
• Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
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Комментарии к статье «Латвия открыла почетное консульство в Славянске»
В городе Славянск Донецкой области открылось Почетное консульство Латвии. Открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины.