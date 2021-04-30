Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Латвии в Украине.

"30 апреля 2021 года глава Комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко", - говорится в сообщении.

Колс отметил, что Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в области образования, экономики и других отраслях.

По его словам, почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который предоставляет возможность получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.