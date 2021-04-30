В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Инклюзивный мини-парк «Мечта» появится в Славянске в рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве между городским советом, благотворительным фондом «Славянская мечта» и проектом USAID «Демократическое управление в Восточной Украине». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Проект парка предусматривает обновление муниципального пространства и его адаптацию для проведения досуга детей с инвалидностью и их родителей, маломобильных слоев населения и жителей города, а также проведение учебно-развлекательных мероприятий в обновленном парке.

Как отмечается, все это будет направлено на социализацiю и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями.

«Я надеюсь, что благодаря партнерству Славянск получит замечательную локацию, равно доступную и интересную для всех слоев населения. Городской совет будет способствовать реализации этого проекта», - отметил заместитель городского головы Юрий Подлесный.

Вскоре начнется разработка концепции универсального дизайна пространства парка от международных специалистов. После того, как она будет готова, финансовые доноры помогут с оборудованием для инклюзивного пространства.