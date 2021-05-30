В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

Сто девять лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 обнаружили в городе за последнюю неделю. Об этом сообщила заместитель начальника отдела здравоохранения Марина Порохняк, - сообщает пресс-служба горсовета.

Всего в Славянске в текущем году лабораторно подтвердили 4029 случаев COVID-19. Среди заболевших 207 детей и 162 медработника.

Продолжают болеть 336 человек, в том числе 11 медработников. В инфекционное и терапевтическое отделения госпитализировано 66 пациентов. На самоизоляции находятся 735 горожан. Кроме инфицированных, в это число входят те, кто контактировал с больными, прибыл из-за границы, а также члены их семей.

Кроме того, на сегодня 150 жителей города проходят лечение по поводу пневмонии. 66 из них находятся в стационаре больницы, другие лечатся амбулаторно. Все они обследованы методом ПЦР.

Отмечается, что всего за текущий год диагноз «пневмония» был поставлен 1070 горожанам.

Почти за пять месяцев 2021-го 83 случая заболевания в Славянке закончились летально, 68 пациентов среди умерших – лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.