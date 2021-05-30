В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

|30 мая 2021
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Сто девять лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 обнаружили в городе за последнюю неделю. Об этом сообщила заместитель начальника отдела здравоохранения Марина Порохняк, - сообщает пресс-служба горсовета.
Всего в Славянске в текущем году лабораторно подтвердили 4029 случаев COVID-19. Среди заболевших 207 детей и 162 медработника.
Продолжают болеть 336 человек, в том числе 11 медработников. В инфекционное и терапевтическое отделения госпитализировано 66 пациентов. На самоизоляции находятся 735 горожан. Кроме инфицированных, в это число входят те, кто контактировал с больными, прибыл из-за границы, а также члены их семей.
Кроме того, на сегодня 150 жителей города проходят лечение по поводу пневмонии. 66 из них находятся в стационаре больницы, другие лечатся амбулаторно. Все они обследованы методом ПЦР.
Отмечается, что всего за текущий год диагноз «пневмония» был поставлен 1070 горожанам.
Почти за пять месяцев 2021-го 83 случая заболевания в Славянке закончились летально, 68 пациентов среди умерших – лица старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.
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• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
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• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
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• Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня
• Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов
24 мая 2021
• Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
• В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов
• УЕФА презентовал кубок Лиги конференций
18 мая 2021
• В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током
• Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек
• Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч
• В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару
• На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"
• Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%
17 мая 2021
• Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать
• В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания
• Основные причины обращения к отоларингологу
• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
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Сто девять лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 обнаружили в городе за последнюю неделю. Об этом сообщила заместитель начальника отдела здравоохранения Марина Порохняк, - сообщает пресс-служба горсовета.