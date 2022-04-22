Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

Славянск обстреляли кассетными бомбами. Об этом сообщил в видеообращении глава военной администрации города Вадим Лях.

"Ночь прошла неспокойно, город подвергся обстрелам. Предположительно, это были кассетные бомбы.

К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается.

Ещё раз настоятельно призываю- эвакуируйтесь!

Проводим ликвидацию последствий ночных прилётов.

В городе пострадали 9 многоэтажных домов, 12 домов частной застройки, школа, магазин, остановочные пункты. Выбиты окна, частично повреждения кровли.

На данный момент РЭС завершает работы по восстановлению электричества.

После окончания проверки будет подан газ.

Все выбитые стекла в окнах многоэтажной и частной застройки затянем пленкой. Даже в том жилье, откуда выехали хозяева. Этим уже занимается КП «Благоустрій».

Добавилось работы и для троллейбусного управления. Они уже восстановили повреждённую линию. Сейчас троллейбусы вновь идут по обычному маршруту".