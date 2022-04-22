|22 апреля 2022
|Просмотров: 125
|
Славянск обстреляли кассетными бомбами. Об этом сообщил в видеообращении глава военной администрации города Вадим Лях.
"Ночь прошла неспокойно, город подвергся обстрелам. Предположительно, это были кассетные бомбы.
К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается.
Ещё раз настоятельно призываю- эвакуируйтесь!
Проводим ликвидацию последствий ночных прилётов.
В городе пострадали 9 многоэтажных домов, 12 домов частной застройки, школа, магазин, остановочные пункты. Выбиты окна, частично повреждения кровли.
На данный момент РЭС завершает работы по восстановлению электричества.
После окончания проверки будет подан газ.
Все выбитые стекла в окнах многоэтажной и частной застройки затянем пленкой. Даже в том жилье, откуда выехали хозяева. Этим уже занимается КП «Благоустрій».
Добавилось работы и для троллейбусного управления. Они уже восстановили повреждённую линию. Сейчас троллейбусы вновь идут по обычному маршруту".
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
• В ПЦУ рассказали как праздновать Пасху в условиях войны
24 февраля 2022
• Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
• Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
• Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
— 24 января 2022 —
«Университет третьего возраста» начал работу на базе Центра развития взрослых в Славянске, - сообщает «Суспільне: Донбас».
— 12 декабря 2021 —
Представительство партии "Батькивщина" в Славянской городской общине Донецкой области возглавит местный предприниматель - Артем Скиданов.
— 21 ноября 2021 —
Центр развития детей дошкольного возраста появится в Славянске при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом 19 ноября сообщил председатель городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
— 18 ноября 2021 —
Завершена реконструкция корпуса терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1. Об этом 18 ноября сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.
Приветствую, гость! Вход
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
• В ПЦУ рассказали как праздновать Пасху в условиях войны
24 февраля 2022
• Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
• Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
• Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться»
Славянск обстреляли кассетными бомбами. Об этом сообщил в видеообращении глава военной администрации города Вадим Лях.