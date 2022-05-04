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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
4 мая 2022 Просмотров: 99 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сегодня утром Славянск попал под обстрел. Удары были зафиксированы сразу по нескольким микрорайонам. В результате повреждены школа и многоэтажка.

Об этом сообщает руководитель Славянской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. 

Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать. 

На данный момент выясняем размер ущерба. Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий обстрела. 

Жителям предлагаю ещё раз задуматься об эвакуации - подчеркнул Лях.

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Комментарии к статье «Обстреляны несколько микрорайонов Славянска»

Сегодня утром Славянск попал под обстрел. Удары были зафиксированы сразу по нескольким микрорайонам. В результате повреждены школа и многоэтажка.

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