Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

Сегодня утром Славянск попал под обстрел. Удары были зафиксированы сразу по нескольким микрорайонам. В результате повреждены школа и многоэтажка.

Об этом сообщает руководитель Славянской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым.

Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать.

На данный момент выясняем размер ущерба. Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий обстрела.

Жителям предлагаю ещё раз задуматься об эвакуации - подчеркнул Лях.