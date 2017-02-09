Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы

На заседании депутатской комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и экологии, проходившем 8 января, планировалось рассмотреть петицию с требованием отменить решение сессии о размещении торговых павильонов на ул. Университетской (Ленина). Свое мнение по этому поводу пришли высказать представители общественности.

Предыстория конфликта

Напомним, что на последней сессии уходящего года депкорпус Славянска большинством голосов поддержал решение № 89-XIX-7 «Об утверждении технической документации по землеустройству относительно определения земельного участка площадью 0,0252 га. по адресу г. Славянск ул. Университетская, 29 для размещения временных сооружений физическому лицу-предпринимателю Олегу Костину».

Уже в первых числах января на сайте горсовета появилась электронная петиция, автор которой требовал отменить данное решение. Аргументировалось требование тем, что «такое соседство очень негативно отразится на внешнем виде библиотеки, архитектура которой, без преувеличения, является жемчужиной центральной части Славянска». Меньше чем за месяц (вместо установленных 3-х) под обращением подписались 250 горожан, что придало петиции статус обязательного к рассмотрению документа. В ответе автору петиции сообщалось, что на ближайшей профильной комиссии будет пересмотрена схема размещения МАФов в центральной части города.

Метод консервации

Каково же было удивление общественников, когда они узнали, что в повестку дня интересующий их вопрос не включен. Объяснялось это тем, что Олег Костин отказался от заключения договора сервитута на использование указанного участка для размещения торговых объектов. Об этом он сообщил в ходе заседания. Таким образом, считает заявитель, конфликт можно считать исчерпанным.

С такой постановкой не согласились представители фракции «Самопомощь», которые заподозрили депутата Костина в намерениях переждать возникшую шумиху и заключить договор после того, как информационный резонанс уляжется. Участвующим в заседании депутатам напомнили, что речь в петиции шла об отмене решения об утверждении технической документации. Против этого, в свою очередь, возразил Олег Костин, который сказал, что за разработку техдокументации он уже заплатил деньги.

В конечном итоге, спорный вопрос в повестку дня заседания так и не внесли. Возьмем на себя смелость предположить, что через некоторое время тема снова может всплыть в информационном пространстве, ведь на высказанную в петиции претензию городская власть, по сути, так и не ответила.