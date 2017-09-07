Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10

История с ситуацией, сложившейся в ООШ №10, получила развитие на следующий после проведения заседания профкома день, 29 августа. Начальник славянского гороо Игорь Рублевский (на фото) уволил учителя физики и информатики Андрея Шалду. Приказ об этом появился на сайте отдела образования.

Комментируя ситуацию, начальник гороо объяснил, почему она получила развитие только сейчас.

- Решение суда мы получили 31 мая. Предпринимать что-либо было невозможно - учителя ушли в отпуска. Поэтому история продлилась до конца августа, - говорит Рублевский.

По его словам, гороо не перекладывало принятие решения на учебное заведение, а поступило строго в рамках закона.

- В соответствии со ст. 41 ЗУ «Об образовании» педагогический работник может быть уволен за аморальный проступок. Без сомнения, наличие у учителя судимости по статье «За посягательство на территориальную целостность и независимость Украины» - это аморальный поступок, несовместимый с работой в школе. Однако по ст. 43 того же закона «Об образовании» согласие на увольнение должен был дать профком школы. Поэтому мы направили в школу письмо, чтобы такое согласие получить, - объясняет начальник гороо.

Он уверяет, что решение профсоюзного комитета - оставить Андрея Шалду на занимаемой должности - стало для него полной неожиданностью.

- Шалда все равно будет уволен. Приказ об этом я подписал сегодня. Протокол заседания не дает обоснования, почему профком не поддержал увольнение, как того требует п. 7 ст. 43. В нем есть лишь результаты голосования. Поэтому теперь гороо имеет право его уволить без согласия профсоюза, - говорит Игорь Рублевский. - Мы живем в правовом государстве, работаем в рамках закона. Поэтому вчера говорить о таком решении было еще рано. Сегодня, обсудив все с юристом, мы его приняли.

Начальник гороо допускает ситуацию, что приказ об увольнении Андрей Шалда обжалует в суде. Тем более, что, ознакомившись с документом, учитель написал резолюцию: «З наказом не згодний». Также, по словам Рублевского, в начале лета, получив решение о судимости учителя, он вызвал его для разговора.

- Я предложил Шалде уйти по собственному желанию и еще тогда сказал, что работать в школе он не будет. Однако понимания мы не нашли. И в итоге учитель заявил, что в случае увольнения обратится в суд, - рассказывает начальник отдела образования.

Кроме того, Игорь Рублевский обещает дать оценку тем педагогам ООШ №10, которые приняли решение оставить Андрея Шалду в школе.

- Для людей, которые занимаются обучением и воспитанием детей, такой итог голосования был недопустим. Каждый из них ответит перед своей совестью. Но выводы будут сделаны и с нашей стороны, и думаю, на более высоком уровне, - заверил начальник отдела образования.

Есть у Игоря Рублевского и претензии к активистам, которые подожгли шины на школьном дворе.

- Мы благодарны общественникам за то, что они активно контролируют процессы, происходящие в городе. Но есть черта, которую переступать нельзя. Их действиям по просьбе мэра даст оценку прокуратура, - сказал Рублевский.