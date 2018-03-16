Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы

Однако все вышеописанные правила, существующие на протяжении многих лет, могут оказаться недействительными уже с 15 марта, когда вступят в силу поправки, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс с подачи нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового.

«Ни мертвым, ни живым» - именно так успели охарактеризовать их эксперты. По большому счету, суть новшества заключается в том, что разрешение на захоронение теперь должен давать суд. Если на данный момент человека, умершего от старости или находившемся под наблюдением врача, можно похоронить без вскрытия, потом такой сценарий станет невозможным. Но и вскрытие больше не будет являться конечной инстанцией. На сегодняшний день, если по результатам патологоанатомической экспертизы устанавливается, что человек умер естественной смертью, следователь подает документы прокурору. Прокурор подписывает документ и разрешает забирать тело из морга и хоронить. С 15 марта для похорон понадобится решение суда.

В законе прописано, что решение суд должен принять в течение 72 часов. На практике, уверены юристы, сроки будут затягиваться. С учетом сегодняшней загруженности и кадровой недоукомплектованности судов у судей банально не хватит времени на оперативное вынесение «похоронных» решений.

Более того. Если, например, человек умер в отдаленном селе Славянского (или любого другого) района страны, следователь должен будет добраться до горрайонного суда, чтобы предоставить туда документы. Разумеется, это еще больше усложнит процедуру. Мало того, не каждый суд сможет выдавать такие разрешения, а только тот, где зарегистрировано юридическое лицо органа досудебного расследования. В данном аспекте непонятно, придется ли славянским правоохранителям ехать в Мариуполь, где сейчас базируется областное управление МВД.

Имеется в новшестве и другой аспект, который грозит обернутся катастрофой. Юристы утверждают, что согласно поправкам морг не сможет принять тело без решения суда. «Где оно будет находиться? А что делать летом, когда наступит жара?», - задают риторические вопросы правоохранители.

Юристы в открытую называют новое звено в процедуре захоронения отличной возможностью для коррупции. Ведь трудно предположить, что родственники усопшего не попытаются «решить вопрос», ускорив принятие решения судом или обеспечив «нелегальную» отправку в морг.

Однако настолько кардинально настроены не все эксперты. Так, выдвигавшийся на пост омбудсмена правозащитник Андрей Мамалыга объясняет, что согласно ст. 242 УПК Украины поводом к назначению судебно-медицинской экспертизы трупа являются все случаи насильственной, внезапной смерти, наступления смерти в санитарном транспорте, медучреждении при неустановленном диагнозе, при обнаружении трупа на улице, в общественном транспорте, неопознанного или расчлененного тела, трупов новорожденных. Кроме того, такая экспертиза может быть назначена в случае, если родственники умершего подали в суд на врачей, которые оказывали медицинскую помощь.

«Поправки Лозового не касаются никаких других случаев. Они не затрагивают некриминальные смерти или проведение патологоанатомического вскрытия. Но судебно-медицинская экспертиза теперь действительно будет назначаться только по решению суда, в который следователь должен обратиться с соответствующим ходатайством», - объясняет правозащитник.

«Не будет никакого «рядовых» захоронения по решению суда. Этот механизм будет действовать, лишь когда есть основания для направления на судебно-медицинскую экспертизу. Она будет через суд, остальных будут быстро хоронить», - заверяет спикер МВД Артем Шевченко.

Тем не менее, уже на старте понятно, что «похоронные» поправки народного депутата Лозового воспринимаются «в штыки» и усложняют жизнь Нацполиции. Поэтому она вместе с Кабмином и группой парламентариев представила законопроект, который корректирует изменения в УПК. Рассмотреть его Верховная Рада планирует в ближайшее время.