Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов

|7 июня 2021
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который Верховная Рада приняла 1 июня.
"500 - столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут - именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет - именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд - именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон", - сказал президент.
Как отметили в ОП, закон регулирует оборот пластиковых пакетов и имеет целью стимулировать развитие биоразлагаемых пластиковых пакетов.
"В частности, законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет Министров", - говорится в сообщении.
Кроме этого, предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу, за исключением отдельных его положений.
По словам Зеленского, важно также направление экологической политики - управление отходами.
По его словам, разработан современный законопроект по этой проблематике.
"К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только шесть процентов. В настоящее время разработан современный законопроект об управлении отходами, который введет предотвращение их образованию, повторное использование, переработку отходов и грамотную утилизацию", - сказал он.
Напомним, на заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых, в магазинах и заведениях питания - у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который Верховная Рада приняла 1 июня.