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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
27 июня 2021 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство культуры и информационной политики Украины исключает российского певца, Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято после запроса от Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.

В Министерстве культуры объясняют, что соответствующий запрос об исключении Киркорова из черного списка, они получили от СБУ. Спецслужба попросила отозвать свое предыдущее письмо о включении россиянина в черный список.

"Согласно Положению о Министерстве культуры и информационной политики Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2019 No 885 (с изменениями), и на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 No 5/1 / 1-7000 признать утратившим силу приказ Министерства культуры и информационной политики Украины от 22 июня 2021 No 446 "Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародование на официальном веб-сайте", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования данной информации. Решение принимают компетентные органы - в данном случае СБУ.

Также в Минкульте отметили, что СБУ не объяснило причины своего решения.

"При этом как причины включения, так и причины исключения из списка, СБУ в своих письмах к МКИП не отмечает", - говорится в сообщении.

Напомним, что Киркорова включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Письмо с такой просьбой передала СБУ в Министерство культуры Украины.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины»

Министерство культуры и информационной политики Украины исключает российского певца, Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято после запроса от Службы безопасности Украины.

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