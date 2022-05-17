"Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что песенный конкурс "Евровидение-2023" будет проводиться в Украине. Об этом он заявил в эфире "Сніданок з 1+1".

Так, Ткаченко сообщил, что возможность проведения конкурса в других странах не обсуждается. Ранее "подстраховать" нашу страну предложили Швеция и Испания.

"Мне ночью после победы Kalush написали SMSку два министра европейских с предложением финансово помочь в проведении "Евровидения". Финансовую помощь мы принимаем, если дадут, но проводить будем в Украине. Точка. 100%", - заявил Ткаченко.

На вопрос журналистов, возможно ли проведение "Евровидения" только в случае победы Украины и завершения войны, Ткаченко ответил, что "мы сделаем все, чтобы "Евровидение" прошло в Украине".

Как сообщалось, в субботу состоялся финал конкурса "Евровидение-2022". По итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл, став победителями.