|27 июня 2022
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Турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три безпилотника "Байрактар" бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baykar в Twitter.
Отмечается, что Baykar осведомлена, что компания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для защиты Украины.
"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", - отметили в компании.
При этом Baykar просит направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины.
Напомним, украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники "Байрактар" для ВСУ.
Кроме того, Турция решили бесплатно передать Украине "Байрактар", на который собирала деньги Литва.
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27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
• В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
• Гидратация организма: что следует знать о преимуществах доставки питьевой воды
• На зарплаты военным уходит 40 млрд в месяц
26 июня 2022
• ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация
• Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны
• Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
• Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук
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24 июня 2022
• ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны
• Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно
• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
23 июня 2022
• Украина официально стала кандидатом в члены ЕС
22 июня 2022
• Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»
• НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ
• Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз
• Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги
21 июня 2022
• В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать
• В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен
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Комментарии к статье «Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"»
Турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три безпилотника "Байрактар" бесплатно.