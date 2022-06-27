Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baykar в Twitter.

Отмечается, что Baykar осведомлена, что компания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для защиты Украины.

"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", - отметили в компании.

При этом Baykar просит направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины.

Напомним, украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники "Байрактар" для ВСУ.

Кроме того, Турция решили бесплатно передать Украине "Байрактар", на который собирала деньги Литва.